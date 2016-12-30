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Религиозные праздники 31 декабря

12:0030.12.2016
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31 декабря православные верующие чтут память праведного Симеона Верхотурского.

Праведный Симеон Верхотурский

О жизни святого Симеона Верхотурского, небесного покровителя Уральской земли, известно только из его жития, составленного в конце XVII века по рассказам его современников митрополитом Тобольским и Сибирским Игнатием (Римским-Корсаковым) — документальных свидетельств о ней не сохранилось.

Согласно житию, родился Симеон в знатной боярской семье в России, после смерти родителей в Смутное время ушел на Урал и поселился в Верхотурье, потом перебрался в село Меркушино и провел в его окрестностях большую часть жизни. Ходил в местную церковь Михаила Архангела, летом уединялся в 10 километрах от села на берег Туры, кормясь рыбалкой. Зимой шил шубы для крестьян.

Главным подвигами его были простота и нестяжание – чтобы не получать платы за работу, он, случалось, даже оставлял одежду недошитой и уходил из села. Проповедовал смирение и кротость, обращал в христианство вогулов и еще при жизни заслужил славу праведного.
Скончался Симеон в Меркушине в 1642 году и был похоронен на церковном погосте. А в 1692 году гроб "поднялся из могилы", и в село приехал разбираться посланец архиерея. После его отчета митрополит велел построить над могилой голбец — надгробный с "кровлей", встречающийся на старообрядческих кладбищах (символически – дом умершего человека).

А 18 декабря (31 декабря по новому стилю) 1694 года, после освидетельствования мощей, в Меркушино прибыл сам владыка Игнатий, сам во всем удостоверился, после чего мощи перенесли в церковь.

В 1704 года их снова перенесли — на этот раз в Николаевский монастырь в Верхотурье, но место первого погребения святого тоже осталось почитаемым, особенно после того, как на нем забил родник.

В конце XIX века в Екатеринбурге образовалось Братство святого праведного Симеона, Верхотурского чудотворца, целью которого было духовное просвещение. В 1901 году при нем был создан миссионерский фонд для поддержки обездоленных и лиц, вернувшихся из раскола и сектантства.

В августе 1918 года чекисты вскрыли раку с мощами святого Симеона, но настоятелю Николаевского монастыря архимандриту Ксенофонту (Медведеву) удалось уговорить их не усугублять кощунства и ограничиться только снятием с мощей покровов — дабы не провоцировать верующих к бунту. А в сентябре город взяла армия Колчака.

Через год вместе с колчаковцами ушли из города и монахи, перед уходом спрятав все церковные ценности и святыни, включая мощи святого Симеона, в скиту. Но на границе Ирбитского уезда, видя что белогвардейцам нет до них никакого дела, монахи от них отстали и остановились в Красносельском женском монастыре, а в феврале 1920 года вернулись в Верхотурье.

В день памяти Симеона Верхотурского, на который в монастыре собралось до 15 тысяч паломников, мощи святого опять вскрыли и, заявив, что "прикладываться к ним негигиенично", опечатали гроб и строго ограничили к нему доступ, а потом и вовсе увезли в Тагильский музей "для антирелигиозной работы".

А в 1935 году в журнале "Советское краеведение" появилась статья об этом музее, в которой говорилось:

"Слабо оформлен и антирелигиозный аспект в музее. Когда заходишь в комнату, где выставлены остатки костей "нетленного" Симеона Верхотурского, невольно чувствуешь, что вошел в какую-то молельню. Здесь собрана вся священная утварь, паникадила, громадное Евангелие. Во всей системе этой выставки нет ничего антирелигиозного".

После этого директора музея арестовали, а мощи переправили в Уральский антирелигиозный музей, располагавший в Екатеринбурге в знаменитом Ипатьевском доме. Потом мощи передали в запасники областного краеведческого музея.
И только в апреле 1989 года святыню вернули церкви.

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