Религиозные праздники 30 декабря

30 декабря православные верующие чтут память пророка Даниила и трех святых отроков - Анании, Азарии и Мисаила.

Пророк Даниил и три святых отрока — Анания, Азария и Мисаил

Даниил, относящийся к так называемым великим пророкам, происходил из знатного иудейского рода. Подростком в 607 году до н.э. после завоевания Навуходоносором Иерусалима он попал в Вавилонский плен, получил халдейское образование и был взят на придворную службу.

Согласно Библии, Даниил обладал даром понимать и толковать сны, чем прославился при дворе Навуходоносора, а после падения Вавилона при дворе Дария и Кира.

Навуходоносору он объяснил сон про истукана, разбитого камнем, упавшим с горы (истукан — языческие царства, сменяющие друг друга, камень — Мессия, а гора — вечное Царство Божие).

"Ты (Навуходоносор) — это золотая голова (первое царство)! После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать… Бог небесный воздвигнет царство (пятое), которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно" (Дан. 2:31-46; 7:1-28).

Христианские богословы толковали пророчество Даниила как пророчество о Христе. Преподобный Ефрем Сирин считал, что слова "камень отторгнут был от горы не руками" (Дан. 2, 45) указывают на Иисуса Христа, который родился в уничижении и подобно камню отсечен от горы, то есть произошел от племени Авраамова, а гора означает еще и "святую Деву, от которой отсечен камень без рук, то есть неискусобрачно".

А святой Иоанн Златоуст уточняет, что слова "оторвался от горы" "указывают на свободное действие без принуждения", чем подчеркивается добровольное решение Иисуса Христа прийти в мир для спасения людей, а фраза "и наполнил всю землю" (Дан. 2, 35) — это об Евангелии, которое распространилось во все концы мира.

Согласно Библии, Даниил и другие иудеи в Вавилоне не отказались от веры отцов, за что были часто притесняемы, но всякий раз чудом спасались. Так, за отказ поклониться идолу три друга Даниила, иудеи Анания, Азария и Мисаил, были брошены в горящую печь, но остались живы. А сам Даниил был брошен в яму ко львам и тоже уцелел (Дан. 6:24).

Перед падением Вавилона Даниил объяснил царю Валтасару знаменитое пророчество "мене, мене, текел, упарсин" (Дан. 5:25-28) о скорой гибели самого царя и его царства, появившееся на стене дворца во время пира. А позже вычислил срок в "семьдесят седьмин" (Дан. 9:24), оставшийся до прихода в мир Мессии.

В царствование Кира Даниил показал ему пророчество о нем Исаии, чем сподвиг царя освободить евреев из плена и начать восстанавливать Иерусалимский Храм.

Считается, что Даниил дожил до преклонного возраста (по некоторым источникам, до 100 лет) и был похоронен в городе Сузы. Впрочем, по другим версиям его гробница находится либо в Киркуке, либо в Самарканде.

Могила в Самарканде представляет собой склеп длиной около 18 метров. Считается, что останки святого привез в Самарканд из военного похода в Малую Азию Тамерлан. Мусульмане почитают пророка Даниила, называя его Данияром. Рядом с могилой в Самарканде находится 500-летнее фисташковое дерево, которое после нескольких лет сухостоя в 2000-х годах вдруг дало зеленые побеги.

А вот еврейская традиция не причисляет Даниила к пророкам, поскольку тот разговаривал не напрямую с Богом, а с "ангелами Господними".

Зато христиане высоко чтят пророка Даниила, предсказавшего приход в мир Мессии и его появление в Иерусалимском Храме, и на пророчества которого, по свидетельству Нового Завета, ссылался сам Иисус Христос.

Историю же о "трех отроках в пещи огненной" без каких-либо серьезных изменений пересказывает Иосиф Флавий в "Иудейских древностях".

Благодарственная песнь отроков ("Молитва святых трех отроков") вошла в состав христианской гимнографии уже с IV-V веков: Афанасий Александрийский (IV век) упоминает о пении на Пасху песней Моисея из Исхода и вавилонских отроков.

"Отроцы благочестивые в пещи" — излюбленный сюжет христианской иконографии, известный с VII века.

Тема трех отроков в пещи огненной пользовалась особой любовью на Руси. Этот мотив был частой темой фресковой живописи. По мнению некоторых историков, все дело в аналогии, проводимой между Вавилонским пленением иудеев и их притеснением от царя Навуходоносора с татаро-монгольским завоеванием Руси и притеснениями от ордынских ханов.

Поведение пророка Даниила и отроков Анании, Азарии и Мисаила в Вавилонском плену стало образцом для русских правителей, оказавшихся в "ордынском плену". Согласно Библии, главными их принципами были преданность вере — и добросовестное служение "поганому царю" в качестве советников; мужество — и осторожная уклончивость, хитрость, дальновидность. Этими принципами руководствовались и ездившие в Орду московские князья. Накануне смерти принимая постриг, князь Иван Калита даже взял имя одного из этих отроков — Анании.

В XVI-XVII веках в последнее воскресение перед праздником Рождества Христова в Успенском соборе Московского Кремля, в Новгороде и других городах, где были кафедральные соборы, совершался особый церковный чин под названием "Пещное действо" (своего рода литургическая драма с элементами театрализованного представления), пришедший на Русь из Византии, но в греческом оригинале не сохранившийся, зато оставшийся в книге Большой Потребник.

В храме снимались большие паникадила, чтобы освободить место для деревянной круглой печи. Три мальчика и двое взрослых изображали отроков и халдеев. Когда богослужение прерывалось, ряженые халдеи выводили из алтаря связанных отроков и учиняли им допрос, после чего ввергали их в печь. Под ней ставили горн с углями, а отроки в это время пели песнь, славящую Господа. В конце пения раздавались звуки грома, из-под сводов церкви спускался ангел. Халдеи падали ниц, затем снимали свои наряды и стояли в молчании с поникшими головами, пока отроки с ангелом трижды обходили печь.

Обряд имел не только назидательный, но и развлекательный характер, благодаря наличию ряженых. Русский зимний карнавал начинался тотчас по окончании храмового действа.

Этот обряд был запрещен в XVIII веке Петром I.

Сцена "Пещного действа" в Успенском соборе вошла в фильм Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный".