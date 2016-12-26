Религиозные праздники 27 декабря

27 декабря православные верующие чтут память священномученика Николая, а католики отмечают день апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Священномученик Николай (Ковалев)

Сам факт, что сын канцелярского служащего из Новочеркасска в 35 лет в 1919 году решил принять священнический сан — уже подвиг.

Еще задолго до революции большинство учащихся российских духовных школ стремились устроиться на более высокооплачиваемую светскую работу: из 2148 выпускников семинарий 1911 года только 574 к 1913 году приняли сан, а Благовещенская семинария за 10 лет не выпустила ни одного священника.

Гражданская война только усложнила принятие такого решения. Если еще в 1916 году почти все православные солдаты регулярно причащались, то после отмены в 1917 году обязательного причащения в армии 90% солдат причащаться перестали. Такова была религиозность белой армии.

У красных же 10 июля 1918 года появилась первая советская конституция, которая объявила духовенство и монашествующих лишенными избирательных прав, а еще 19 апреля была создана специальная "ликвидационная" комиссия при Народном комиссариате юстиции, и начались массовые репрессии против "церковников".

Эти гонения на церковь осуществлялись с молчаливого согласия большинства народа: уже в 1917 году, еще до прихода к власти большевиков, по стране прокатилась волна убийств священнослужителей, грабежей храмов, святотатств, причем совершали все это не сознательные атеисты, а хулиганы, одобряемые большинством населения.

В ноябре 1917 года Поместный собор констатировал: "во множестве приходов крестьяне насильственно забрали себе церковную землю, запахивали причтовое поле, вырубали причтовый лес. Той же участи подверглись и некоторые монастыри"… " В начале сентября в одном селе под Орлом был зверски убит уважаемый священник Григорий Рождественский со своим юношей-племянником на глазах жены; заграбив деньги разбойники бежали, а собравшиеся прихожане, увидев плавающего в крови пастыря, принялись растаскивать оставшееся имущество на глазах осиротевшей матушки. Отсюда видно, что не одни только отщепенцы, но чуть ли не целые деревни могут превращаться в злодеев". И подобные настроения были повсеместны.

В 1917 году, впервые за всю историю РПЦ, наступил период массового мученичества за веру. Первомучеником российского духовенства стал протоиерей Иоанн Кочуров, убитый большевиками после отступления отряда генерала Краснова из Царского Села только за то, что попытался обратиться к народу со словами мира и утешения во время крестного хода об установлении мира. Стали расстреливать крестные ходы. В ходе Гражданской войны ЧК были уничтожены тысячи клириков и мирян.

Особенно много жертв было в местах боевых действий. В одном из городков центральной России красные расстреляли архиерея и нескольких священников только за то, что они якобы встречали белых колокольным звоном (на самом деле звонили к заутрене). Расстреливали священно- и церковнослужителей часто даже без суда — для устрашения населения.

"Церковников" уничтожали с неслыханной жестокостью. В одной Харьковской епархии с декабря 1918 по июнь 1919 года погибло 70 священников. В Воронежской епархии после оставления ее белыми в декабре 1919 года красные расстреляли 160 священников. За короткое время в Кубанской епархии убили 43 священника. В Пермской епархии за 1919 год было уничтожено около 100 представителей духовенства, из них 3 епископа, 51 священник, 5 диаконов, 37 монахов, 4 псаломщика. Казни часто сопровождались изощренными пытками.

Человек, который в таких условиях решает стать священником, сознательно выбирает для себя путь мученика и исповедника.

В материалах уголовного дела заведенного на отца Николая Ковалева в Ленинграде в начале 1930-х годов, говорится, что "…в период нахождения в Анапе барона Врангеля, священник Николай Ковалев был избран Городской Думой в комиссию по защите населения от красных".

В 1934 году его арестовали за совершение богослужений на дому и, как "социально опасный элемент", выслали в Северный Казахстан. Три года он отбывал ссылку в городе Атбасаре, а 22 ноября 1937 года был снова арестован Атбасарским РО НКВД. На допросе, на требование следователя рассказать о своей контрреволюционной деятельности отец Николай ответил, что контрреволюционной агитацией никогда не занимался и виновным себя в этом не признал. Но это уже не имело никакого значения. 28 ноября тройкой при УНКВД по Северо-Казахстанской области он был приговорен к высшей мере наказания.

Расстреляли священника Николая Ковалева 27 декабря 1937 года. А 26 мая 1989-го — реабилитировали.

День апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Апостол Иоанн, один из 12 ближайших учеников Христа, автор Евангелия, Книги Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет, был тем, кому распятый на кресте Иисус поручил заботиться о Деве Марии. И Иоанн, как любящий сын, служил ей до ее Успения, никуда не отлучаясь из Иерусалима.

По преданию, после этого он, по выпавшему ему жребию, направился на проповедь в Малую Азию, взяв с собой ученика Прохора. В городе Эфесе апостол основал церковную общину, которая стала одной из самых знаменитых раннехристианских общин.

Во время гонения на христиан при императоре Домициане апостол Иоанн был схвачен и сослан в заточение на остров Патмос, а после смерти императора вернулся в Эфес, где продолжил проповедовать, предостерегая христиан от возникающих ересей. Там он написал свое Евангелие.

Апостол Иоанн прожил более 100 лет, оставаясь единственным живым свидетелем, воочию видевшим Иисуса Христа, и единственный из апостолов умер естественной смертью.

Почитание святого Иоанна Богослова началось сразу после его кончины. Базилика, возведенная в его честь в Риме, на Латеране, известна также как "мать всех церквей христианских", так как она первая была торжественно освящена папой Сильвестром I и доныне остается папской базиликой.

В день памяти апостола перед завершением мессы происходит обряд освящения вина: по преданию святой Иоанн однажды благословил чашу, в которой находилось отравленное вино, и оно очистилось от яда. Яд — символ ненависти, а благословленное апостолом вино — символ любви, поэтому вино освящается, чтобы пробуждать в христианах взаимную любовь.