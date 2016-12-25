США
25.1225 декабря17:39МСК
USD60.85-0.01
EUR63.54-0.02
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Календарь праздников

Религиозные праздники 26 декабря

12:0025.12.2016
(обновлено: 12:05 25.12.2016)
0300
26 декабря православные верующие чтут память святителя Досифея Молдавского, а католики отмечают День святого Стефана.

Святитель Досифей Молдавский

Досифей (Барилэ), митрополит Азовский, Молдавский, основоположник румынского книгопечатания, родился в Сочавском крае в 1624 году в богатой семье, окончил школу при монастыре Трех святителей, открытую в Яссах при содействии митрополита Киевского Петра (Могилы), а потом и школу Львовского православного братства, где изучал богословие и еврейский, греческий, латынь, церковно-славянский, румынский и польский языки. А в добавок к книжному образованию, прошел монашескую школу в монастыре Побрата, где обучался молитве, послушанию и смирению.

В 1649 году он принял монашеский постриг и скоро сделался духовником и настоятелем обители. Без малого десять лет занимался он совершенствованием монастырской школы и книжными трудами, а когда его рукоположили в сан епископа принялся за восстановление храмов и монастырей.

В 1671 году Досифей стал митрополитом Сочавским и всей Молдавской земли, но вскоре, после Хотинской битвы Яна Собеского с османами, вынужден был бежать в Речь Посполитую и вернулся в Молдавию лишь в 1675 году.

Ему удалось получить в Москве книгопечатное оборудование, и он устроил в Яссах типографию, где начал печатать богослужебные и "учительные" книги на румынском. Он впервые перевел на него основные церковные книги и составил свою знаменитую "Псалтирь в стихах".
Надежду Молдавии святитель Досифей видел только в Русском царстве и неоднократно участвовал в переговорах о ее переходе в русское подданство.

При нем в молдавских монастырях расцвела духовная жизнь. Сам аскет и молитвенник, митрополит посещал обители, скиты и отшельников по всей епархии, удовлетворяя их нужды и учась у них подвижничеству, о чем сам написал в своих "Житиях святых".

Летописец Иоанн Некульче писал о нем:

"Этот Досифей, митрополит, не был обычным человеком. Он был из дворянской семьи, очень учен, и знал много языков – греческий, латынь, и славянский — и обладал глубоким учением и образованностью. Он был совершенным монахом, преданным и смиренным как агнец. Нет человека подобного ему в нашей земле в это время. Кантемир Вода прогневался на этого митрополита и устроил чтобы патриархи наложили на него запрещение, но ничто не потревожило его, так что люди говорили что он святой".

В 1686 году митрополит Досифей и часть его клира ушли вместе с отходящими польскими войсками на север и обосновался подо Львовом в Жолкве, во владениях польского короля Яна Собеского (в некоторых источниках его пребывание в Польше называется пленом). Наконец в 1696 году он приехал в Москву.

Петру I очень понравились мысли митрополита об освобождении румын от турок, и когда вскоре после покорения Азова было принято решение об учреждении Азовской митрополии. на новую кафедру был назначен митрополит Досифей. Но туда он уже не доехал – в 1701 году он скончался в Москве.

Для молдаван и румын он стал национальным героем-просветителем. Его переводы — особенно Псалтири и Октоиха — и труды, введшие румынский в церковное употребление, сыграли ключевую роль в распространении этого языка и становления его книжной культуры.
В 2005 году Румынская православная церковь причислила его к лику святых, а в 2007-м имя его было включено в месяцеслов Русской православной церкви.

День святого Стефана

На второй день Рождества католики вспоминают святого Стефана — первого христианского мученика.

Архидиакон Стефан был членом иудео-христианской общины Иерусалима — одним из 7 мужей, избранных апостолом Петром в помощь апостолам (Деян. 6:1-6). Совсем молодой человек — ему было всего 30 лет — он так убедительно проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей в спорах, что они оклеветали Стефана, обвинив его в проповеди того, что "Иисус Назорей разрушит" Иерусалимский Храм (Деян 6:14 — 8:1).

Стефан не мог быть осужден синедрионом — фарисейское большинство оправдало бы его, как оно уже оправдало апостола Петра (Деян 5:34-41). Но и римляне не могли обвинить его в притязаниях на царский престол — что инкриминировалось Иисусу Христу. Поэтому первосвященники просто собрали толпу, которая вывела Стефана за городские стены и, с одобрения Савла (в то время занимавшего высокий пост в страже первосвященника), забила его насмерть камнями. Умирая,  святой мученик молился за своих убийц.

Тело святого первомученика Стефана тайно предал погребению в своем имении известный еврейский учитель Гамалиил с сыном Авивом (впоследствии оба они приняли крещение).

Убийство Стефана стало началом гонений на активную часть Иерусалимской общины, в которых ведущую роль сыграл Савл Тарсийский — будущий апостол Павел (Деян 8:1-3).

Комментировать
+
Календарь праздников
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.