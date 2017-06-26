Здесь курят, но не занимаются сексом: как РПЦ лечит наркоманов

Шустрова Мария

"Все началось с дискотек по субботам, посиделок с подружками в кафе. Сама не заметила, как начала выпивать каждый день. Мне обязательно нужно было выпить перед работой, на рабочем месте, ну а вечером я напивалась до конца. Я не могла себя контролировать, только чувствовала, что надо выпить любой ценой. В последние два года тратила все средства только на алкоголь. Причем, если раньше я пила что-то более-менее цивилизованное, то в последнее время это было дешевое вино из пакетов рублей за 50. А теперь вот уже 11 месяцев я здесь, в "Радуге", за весь этот срок ни разу не выпила", — рассказывает 24-летняя Татьяна.

Мы стоим в курилке, организованной специально для пациентов православного центра помощи наркозависимым. Рядом – отреставрированный храм XIX века, детская площадка и небольшой аккуратный дом. Территория вокруг кимрского храма Вознесения Господня ухожена – газоны пострижены, лавочки установлены, дорожки проложены. В общем, благодать. Я закуриваю, предлагаю сигарету Татьяне, но она отказывается – не уверена, что ей по расписанию сейчас положено курить.

"Я не видела смысла в жизни, со всех работ меня уволили, от алкоголя повыпадали волосы, поползла эмаль зубов, печень, почки – все в ужасном состоянии. Мама плакала, в то время как я просто на диване валялась. Она у меня благополучная, не пьет. Мама все перепробовала – отправляла меня в больницы, другие центры. Сюда я сама попросилась. Перед отправкой в "Радугу" она меня взаперти два дня держала, чтобы я не напилась", — продолжает девушка.

У Татьяны приятная внешность, опрятный вид, даже не верится, что это она рассказывает про себя. Вообще, весь центр никак не вписывается в тот образ, который я рисовала себе по пути сюда. Мне всегда казалось, что места, где помогают наркоманам — мрачные, депрессивные. А пациенты – непременно обколотые и пропитые. И тут вдруг оказываешься в райском уголке в окружении приятных людей.

В этом православном центре помощи наркозависимым, рассчитанном на 30-35 женщин и мужчин, сейчас проходят лечение только 14 человек — и это из 90 обратившихся за помощью в течение года. Многие просто не выдерживают и возвращаются к прежнему образу жизни. Но те, кто идут до конца — жизнерадостные люди. Многие специально приехали "поддержать" центр, когда узнали, что здесь будут столичные журналисты. Некоторые даже с детьми. Всех их объединяет одно – благодарность месту, где их спасли.

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН

"Радуга" — маленькое государство со своими строгими законами и правилами. Программа реабилитации построена по образцу всемирно известного успешного польского центра "Фамилия". Все лечение зиждется на четырех основных запретах: отсутствие любого употребления психоактивных веществ, отсутствие вербальной и невербальной агрессии, отсутствие половых отношений и провокации к ним, запрет покидать территорию центра без разрешения. Если пациенты не соблюдают эти установки, их исключают.

Каждый день расписан по минутам – подъем в 7 утра, 15 минут на умывание и заправку кровати, потом утренняя молитва, завтрак, уборка и общее утреннее собрание на полтора часа. После этого около трех часов трудовая терапия – зимой убирают снег, летом полют грядки. После работы — общение с психологами и другими специалистами центра – всего их 10. Отбой в 11. По вечерам ребята часто смотрят фильмы. Время от времени обитатели центра выбираются на экскурсии, ходят на концерты, в спортзал.

Но, несмотря на все строгости, есть и послабления. Например, место для курения. "Сразу все бросить тяжело, поэтому здесь можно курить. Многие, уже живя в центре, отказываются и от этой привычки. Ребята могут выкурить в день максимум 12 сигарет. Больше не получается из-за расписания", — поясняет настоятель храма, директор "Радуги" протоиерей Андрей Лазарев.

Еще одна особенность, не характерная для православных центров, — совместное проживание женщин и мужчин. Как признается психолог Наталья Хрулева, несмотря на табуированные сексуальные отношения, бывали случаи, когда между пациентами начинался роман. "Чувства мешают лечению, ведь пациенты еще не научились переживать стрессовые ситуации. Но, если уж начинается роман, мы вместе собираемся и пытаемся разобраться, что важнее. Если люди решают, что чувства для них в приоритете, они покидают центр. Был случай, когда из двух участников курса лечения исключили только одного", — вспоминает Хрулева.

ХРАМ ИЛИ УБОРКА

Реабилитация рассчитана на год стационарной программы. Затем около полугода амбулаторный период: для выпускников центр снимает квартиру,чтобы была крыша над головой, пока они устраиваются на работу и начинают жизнь заново.

"Мы, своего рода, филиал центра "Фамилия". Наше отличие в том, что программа работает при православном храме. Конечно, у нас нет цели всех воцерковить. Мы только предлагаем наркозависимым приобщиться к вере. Говорим, что вот, вы без Бога жили – и что из этого получилось? Вы оказались здесь. Хорошо, что не в тюрьме, не на кладбище, не в психбольнице. Попробуйте теперь пожить с Богом", — говорит отец Андрей.

Каждое воскресенье он перед службой проводит с пациентами беседы, чтобы они шли на богослужение уже подготовленными. "Конечно, можно в храм не ходить, но тогда нужно что-то полезное сделать – подмести, убраться. Но все всегда вместо этого на службу бегут", — улыбается священнослужитель.

"Раньше я даже в храме не крестилась, была атеисткой. Не могу сказать, что сейчас приняла веру, как большинство других ребят. Но я начала собирать близкие мне иконы, с удовольствием хожу в храм по воскресеньям. Без этого я уже не мыслю свою жизнь. В центре я впервые исповедалась и причастилась. Чувствую, что приобрела что-то, наполнилась. Каждый к вере по-своему приходит. Я пока еще на пути", — признается Татьяна.

"Я хочу наладить личную жизнь. Поняла, что жена-алкашка никому не нужна, с запоями детей не родишь. Так что первое, к чему я стремлюсь – это семья", — говорит она.

Таня не хочет возвращаться в родной город – боится сорваться. Собирается поселиться поближе к центру, возможно, остаться здесь работать. "Так как я сама через это прошла, мне будет проще ребят понять, наладить с ними контакт, помочь. Это еще и мне самой поможет сохранить трезвость. В той жизни мало ли что может случиться, а здесь я знаю, к кому обратиться, если что", — рассуждает девушка.

Не вернулся в Москву и 34-летний Александр. Он прошел реабилитацию два года назад, с тех пор так и живет недалеко от "Радуги". "С 21 года я употреблял все наркотики – от марихуаны до героина. А теперь у меня есть девушка, детей пока нет, но мы живем вместе. Здесь у меня есть свое дело, жизнь складывается прекрасно", — рассказывает Александр.

Он говорит, что удерживаться от употребления трудно, но если есть желание жить, все возможно. "Мне кажется, пока человек не дойдет до крайней точки, не окажется в самом низу, он не выздоровеет. Те, кто сюда приезжали и уезжали, видимо, еще этого дна не достигли. А я осознал, что не хочу больше так жить", — признается он.

ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН

Еще один успешный церковный центр реабилитации наркоманов – "Старый свет" — находится в поселке Ерино в Новомосковском округе. Здесь нет женщин, зато в самом центре и вокруг него обитает огромное количество кошек и собак. Коты свободно гуляют по этажам, заходят в комнаты пациентов, как к себе домой, а для собак во дворе построили конуры.

В отличие от "Радуги", здесь все не так безоблачно. Храму явно требуется реставрация, дом, в котором уже живут около 10 пациентов, еще строится, да и выглядит бедно. Дело в том, что семьи пациентов "Радуги" ежемесячно платят за их проживание 15 тысяч рублей, а "Старый свет" абсолютно бесплатный.

Курс рассчитан на три года. Потом выпускникам помогают найти постоянное жилье, получить образование, устроиться на работу. Условия проживания во многом схожи с центром "Радуга": запрещено физическое насилие, на время реабилитации необходимо отказаться от сексуальных отношений, соблюдать правила внутреннего распорядка, исключить употребление алкоголя и наркотиков.

"Когда мы только начинали в 2003 году, ребята, курили, но потом сами решили отказаться. Теперь здесь не курит никто. Мы считаем важным, чтобы ребята учились самостоятельной жизни. Помимо реабилитации наши пациенты работают — где-то траву покосят, где-то доски потаскают, дом разберут, правда, строить еще не доводилось, но не за горами и это. Хотя, сам центр начали строить первые его жители", — рассказывает директор фонда и реабилитационной программы "Старый свет" Евгений Проценко.

ИСЦЕЛЕНИЕ

Некоторые подопечные "Старого света" поступают в Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет на отделение социальной работы, чтобы в дальнейшем стать квалифицированными сотрудниками подобных центров. Так решил поступить и Роман, находящийся в центре уже год. Скоро 42-летнему мужчине предстоит сдать первый ЕГЭ.

"Один из элементов программы – налаживание отношений с родственниками и близкими. У меня есть дочка и сын. Сейчас хочу, чтобы наши отношения строились на доверии. Дети же не понимают, что это такое. Говорят, папа, мы тебя любим – так в чем проблема?" — рассказывает Роман.

По его словам, сын сейчас оканчивает школу, думает учиться дальше. "Я написал ему письмо, рассказал свою историю. В его годы я не понимал, зачем идти учиться. У меня папа пил, мне никто не сказал, что нужно пойти в институт и зачем это нужно. Жизнь показалась цветной, красивой и легкой, появились легкие наркотики. Цель была – заработать денег на эти наркотики и веселую жизнь. Но это было ложно. Легко катиться вниз, трудно подниматься", — говорит он.

Роман тоже, как Александр из "Радуги", рассуждает о том, что человек, долго употребляя наркотики, ударяется о дно. А тут уже кому как повезет – не каждый выживает. "У меня и передозировка была, но чудом выжил. Тогда я и решил, что хочу избавиться от этой проблемы, прожить жизнь по-другому. Надеюсь, моя история поможет сыну сделать правильный выбор", — заключил мужчина.

Выпускник центра Василий спустя многие годы поддерживает некогда спасший его "Старый свет".

"Я проходил здесь реабилитацию с начала 2001 года по конец 2002-го, был одним из первых пациентов. Жизнь после этого наладилась. Держаться трудно, но меня Господь милует: когда мне плохо становится, он мне детей дает. Как появится тяга к прошлому – появляется ребенок. Вот уже четверо родились", — шутит Василий.

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Всего в России действуют более 200 подразделений церковной системы помощи наркозависимым, среди них — более 70 реабилитационных центров, десятки пунктов первичного приема, "дома на полпути" и вспомогательные структуры системы реабилитации наркозависимых. Ежегодно открывается около 10 новых церковных структур помощи наркозависимым. Сегодня идет объединение всех церковных реабилитационных центров в единую сеть, которая станет неотъемлемой частью общенациональной системы реабилитации.