Встреча "Революция и традиция" пройдет 7 ноября в Москве

Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков

Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Встреча на тему "Революция и традиция" пройдет во вторник, 7 ноября, в Библиотеке иностранной литературы с политическим философом, членом Общественной палаты РФ Александром Щипковым.

"На обсуждение будут вынесены вопросы о том, является ли революция путем вперед или назад, почему революционеры оторвали справедливость от традиции и что такое традиционализм — реконструкция прошлого или передача социального опыта?" — сообщили организаторы.

Александр Щипков — политический философ, автор концепции аксиомодерна, доктор политических наук, профессор философского факультета МГУ, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, советник председателя Государственной Думы РФ.

Встречу проведет историк и телеведущий Алексей Юдин. Начало в 18.30.