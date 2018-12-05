В УПЦ назвали беспочвенными обвинения СБУ в адрес священников в госизмене

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Украинской Православной Церкви назвал беспочвенными обвинения в адрес священнослужителей в госизмене и разжигании межрелигиозной вражды.

Ранее СБУ вызвала 14 священников Сарненско-Полесской и Ровенской епархий. В УПЦ сообщили, что им инкриминируют две статьи — госизмену и разжигание межрелигиозной вражды.

"Они (обвинения – ред.) не имеют под собой никакой почвы. Вешаются совсем надуманные ярлыки, выискиваются люди второго сорта. Нас пытаются выставить не патриотами, говорят, что мы не любим Украину, что нам нужно куда-то ехать. На самом деле мы любим своё государство и отстаиваем его интересы. Но вместе с тем, у нас нерушимая православная позиция", — говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.

СБУ с начала церковного конфликта на Украине уже не раз вызывала на допрос священнослужителей УПЦ. Так, в начале декабря, были вызваны священники Сарненской епархии, в частности архимандрит Иларион. В понедельник спецслужба провела обыски в соборах и домах священников в Житомирской области. В УПЦ заявляли, что намерены обжаловать действия СБУ, а также обратиться к международному сообществу в связи с обысками и допросами священнослужителей, поскольку власти Украины таким образом хотят заставить епископат УПЦ участвовать в так называемом "объединительном соборе".

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.