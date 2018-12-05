В УПЦ назвали беспочвенными обвинения СБУ в адрес священников в госизмене

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. В Украинской Православной Церкви назвал беспочвенными обвинения в адрес священнослужителей в госизмене и разжигании межрелигиозной вражды.
"Они (обвинения – ред.) не имеют под собой никакой почвы. Вешаются совсем надуманные ярлыки, выискиваются люди второго сорта. Нас пытаются выставить не патриотами, говорят, что мы не любим Украину, что нам нужно куда-то ехать. На самом деле мы любим своё государство и отстаиваем его интересы. Но вместе с тем, у нас нерушимая православная позиция", — говорится в сообщении информационно-просветительского отдела УПЦ.
СБУ с начала церковного конфликта на Украине уже не раз вызывала на допрос священнослужителей УПЦ. Так, в начале декабря, были вызваны священники Сарненской епархии, в частности архимандрит Иларион. В понедельник спецслужба провела обыски в соборах и домах священников в Житомирской области. В УПЦ заявляли, что намерены обжаловать действия СБУ, а также обратиться к международному сообществу в связи с обысками и допросами священнослужителей, поскольку власти Украины таким образом хотят заставить епископат УПЦ участвовать в так называемом "объединительном соборе".
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.