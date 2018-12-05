В УПЦ рассказали, за что священников вызывали на допрос в СБ Украины

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Секретарь Ровенской епархии канонической Украинской православной Церкви протоиерей Александр Егоров сообщил, что Служба безопасности Украины допросила священников и обвинила в государственной измене и разжигании религиозной войны.
"Один священник Сарненско-Полесской и 13 священников нашей, Ровненской епархии. На этих допросах, которые прошли сегодня, все сводится к двум статьям: "Государственная измена" и "Разжигание религиозной войны". Речь идет о брошюрах, которые не несут какой-то угрозы суверенитету нашего государства. Они распространены в церквях и дают правильную оценку на кое-какие вещи относительно православия. Но они взяли их за основу и инкриминируют это как розжиг религиозной войны", — приводит слова Егорова информационно-просветительский отдел УПЦ.
Егоров отметил, что священники ставили подпись о неразглашении информации, поэтому конкретно говорить, о чем шла речь на допросе, в УПЦ не могут.
"Конкретно мы не можем говорить, о чем был разговор, потому что они ставили подпись о неразглашении. То, что знаем мы – это предъявление двух статей: "Государственная измена" — довольно серьезная, и "Разжигание религиозной вражды". Мы расцениваем все это как давление и запугивание священников с целью силой загнать нас в так называемую "единую церковь", — заявил он.
Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.