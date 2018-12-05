Мусульмане Татарстана проголосовали за проведение Года толкования Корана

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) решило посвятить 2019 год изучению и объяснению Священного Писания мусульман — Корану, сообщил в среду РИА Новости муфтий РТ Камиль Самигуллин.

"Каждый декабрь ДУМ РТ традиционно принимает решение о наименовании предстоящего года для проведения тематических мероприятий. В этот раз мусульмане региона высказались за Год толкования Корана — это решение было принято на заседании президиума ДУМ РТ. Кроме того, за это же высказались и мусульмане Татарстана в моем инстаграме", — заявил муфтий.

По его словам, от прихожан также поступали предложения о проведении Года материнства и семьи, Года татарских имамов, Года благотворительности.

"В 2019 году ДУМ РТ планирует провести ряд юбилейных дат. Например, юбилей таких выдающихся татарских богословов и авторов тафсиров (объяснений) Корана — Шейхульислама аль-Хамиди и Мурада Рамзи, а также первой женщины-казыя (шариатского судьи) в нашей стране Мухлисы Буби", — добавил муфтий республики.

Религиозный деятель отметил, что в 2019 году муфтиятом также запланировано издание тафсиров Корана на русском и татарском языках.

"Признаться, за переводы и толкование Корана взялись все, кому не лень. Причем это не богословы, не религиозные деятели, не востоковеды, а те, кто ищет славу или что-то другое. Отсюда — "неудачные" переводы, неточные высказывания, неверные объяснения, искаженные факты, трансформирование идей нашего Писания. ДУМ РТ будет бороться с такими явлениями через просвещение, авторитет богословов и религиозных деятелей в публичном пространстве", — заключил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.