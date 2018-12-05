РПЦ отметила национальный праздник Таиланда богослужением на тайском языке

БАНГКОК, 5 дек – РИА Новости. Представительство Русской православной церкви и русская православная община в Таиланде отметили местный национальный праздник, день рождения короля Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), богослужением, которое проходило на русском, английском и тайском языках в храме Николая Чудотворца в Бангкоке.

Литургия и церковное песнопение на тайском языке впервые прозвучали в этот день в главном храме Русской православной церкви в Таиланде.

День рождения скончавшегося в октябре 2016 года короля Пхумипхона Адулъядета, царствовавшего 70 лет, является Национальным днем Таиланда и таиландским Днем отца, и широко отмечается в стране.

"Вся история Русской православной церкви в Таиланде связана с царствованием великого короля Пхумипхона Адулъядета, Рамы IX. Представительство Русской православной церкви и фонд Русской православной церкви были открыты в Таиланде в его царствование, и все ныне действующие русские православные храмы в стране были также построены в этот период", — сказал собравшимся в Святониколаевском храме в среду прихожанам глава представительства РПЦ в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин).

"По конституции Таиланда монарх является покровителем всех религий. Здесь сегодня присутствуют несколько наших братьев и сестер, которые помнят жизнь россиян в Таиланде до прихода в эту страну Русской православной церкви. Это было время томления духа, когда человек, взращенный в православии, не мог осуществить свое право обращения к Богу с молитвой так, как это делали его деды и прадеды и как они научили его. Это право реализовалось для всех нас здесь именно благодаря покровительству, которое оказывал всем религиозным общинам в стране покойный монарх", — сказал глава представительства РПЦ.

На службу, посвященную памяти короля Пхумипхона Адулъядета, в Святониколаевском храме собрались как русскоговорящие и англоговорящие православные, живущие в Бангкоке, так и православные тайцы.

"Количество тайцев, принимающих православие, постоянно растет. На воскресных службах тайские православные сейчас уже составляют не менее половины прихожан Святониколаевского храма в Бангкоке, и немалую часть прихожан в других наших храмах", — сказал российским журналистам после окончания службы архимандрит Олег.

Во время литургии песнопения и молитвы исполняли поочередно церковный хор при представительстве РПЦ в Таиланде, певший на церковнославянском языке, и хор православного центра духовного образования, или духовного училища, открытого в 2016 году на острове Пхукет. Второй хор состоял из тайцев — слушателей духовного училища, и пели они по-тайски.

После богослужения состоялась общая трапеза священнослужителей и прихожан, а затем в храме прошел концерт, в программе которого были церковные песнопения и светские хоровые композиции в исполнении хора РПЦ в Таиланде на церковнославянском, русском и тайском языках, а также выступление живущего и работающего на Пхукете российского пианиста, композитора и певца Ивана Шарапова.

Шарапов сыграл несколько всемирно известных джазовых композиций короля Пхумипхона Адулъядета, а также музыкальные произведения, которые любил слушать покойный монарх, в том числе музыку Сергея Рахманинова. Музыка покойного короля звучала на концерте и в исполнении одного из певчих хора РПЦ, сыгравшего на гитаре и спевшего в оригинальном англоязычном варианте блюз Candle Light (Свет свечи), авторство музыки и текста которого принадлежит королю Раме IX.

В сопровождении хоровой группы сольно выступила матушка Мария, супруга настоятеля Храма во имя Вознесения Господня на острове Самуи отца Алексия (Головина), выпускница регентского факультета Петербургской духовной академии, исполнившая композиции церковного песнопения в собственном переводе на тайский язык на музыку собственного сочинения.

Первый православный приход, Святониколаевский, открылся в столице Таиланда в 1999 году по решению синода Русской православной церкви. Сейчас в Таиланде действуют десять храмов и приходов Русской православной церкви, один мужской монастырь и одно духовное училище. Помимо священников-россиян в нескольких храмах служат и священники-тайцы, получившие духовное образование в России.