Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Проведя "объединительный" церковный собор, власти Украины продолжат давление на каноническую Украинскую православную церковь вплоть до ее полного запрета, считает российский политолог Виталий Третьяков.

Зависимая церковь

Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Этот собор, как ожидается, должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Проект устава был утвержден на Синоде Константинопольского патриархата 27-29 ноября. Однако, судя по публикациям, новая церковь будет сильно ограничена в правах — не сможет самостоятельно решать важные вопросы, канонизировать святых, варить миро для таинства миропомазания. При этом действующая на Украине каноническая Украинская православная церковь является полностью автономной и самостоятельно принимает решения.

Последние заявления в очередной раз доказывают, что создание "новой украинской церкви" является политическим проектом Петра Порошенко и правящей верхушки страны, хотя по конституции президент не имеет права вмешиваться в религиозные дела, сказал Третьяков РИА Новости.

"Это политическая акция, давно задуманная. К ней готовилась на Украине верхушка правящего класса как минимум с президентства Виктора Ющенко. Все развивается по этому сценарию. Это политическая операция, она связана с вытеснением России, русских, русского православия с территории Украины – это очевидно. То же самое происходит относительно русского языка, русской культуры. Это сугубо националистическое, бандеровского разлива идеология и стратегия", — отметил эксперт.

Активная роль в этом самого Порошенко подтверждает политический характер проекта "новой церкви", сказал Третьяков.

"Тут самая активная деятельность – вплоть до того, что Порошенко договаривается (с Константинополем) о представлении автокефалии, проталкивает идею объединения и даже объявляет, когда будет этот всеукраинский съезд. Участие в этом спецслужб Украины, многочисленные факты давления на священнослужителей – еще одно подтверждение, что это политический проект. К Богу он отношения имеет мало", — отметил политолог.

При этом, отметил он, для православных Украины из числа сторонников независимости от московского патриархата будет ударом, что у них не будет собственного патриарха – и это при том, что сейчас у них есть самопровозглашенный патриарх-раскольник Филарет, которого предали анафеме.

"Главой "новой церкви" будет всего лишь митрополит. То есть статус ниже (патриарха). Митрополитов много в любой православной церкви. А патриарх может быть только один. Есть патриарх в Болгарской церкви, Сербской церкви, а тут будет всего лишь митрополит. То есть никакой реальной независимости, самостоятельности "новая церковь" не получает. Та ли это независимость и автокефалия, к которой они стремились?" — отметил Третьяков.

"УПЦ на Украине могут запретить"

Что касается канонической Украинской православной церкви, то она останется на Украине, при этом на служителей будет оказываться давление, чтобы они переходили в "новую церковь", считает эксперт.

"Порошенко и правящая верхушка сделают все, чтобы отнять у церкви имущество. При беспределе, царящем на Украине, сделать это труда не представляет. Будут приходить к священникам и настоятелям церквей: "Либо признаешь новую порошенковскую церковь, остаешься в своем храме, в своем церковном чине, либо ты не признаешь, но тогда присылают другого, а тебя оттуда выгоняют". Часть из них переедут в Россию, многие, наверное, согласятся. Священнослужители – тоже не ангелы, тоже люди. Циничная, ханжеская политика. А запад будет делать вид, что ее не замечает", — прогнозирует он.

Кроме того, Третьяков не исключил, что власти Украины могут вообще пойти на запрет УПЦ.