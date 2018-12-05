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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Политолог считает, что Киев будет давить на УПЦ до ее полного запрета

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (544)
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© AFP 2018 / Genya SavilovПатриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна. Архивное фотоПатриарх Филарет (предстоятель неканонической церковной структуры Украины) во время молебна. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Проведя "объединительный" церковный собор, власти Украины продолжат давление на каноническую Украинскую православную церковь вплоть до ее полного запрета, считает российский политолог Виталий Третьяков.

Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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СБУ вызвала на допрос 14 священников УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Этот собор, как ожидается, должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Проект устава был утвержден на Синоде Константинопольского патриархата 27-29 ноября. Однако, судя по публикациям, новая церковь будет сильно ограничена в правах — не сможет самостоятельно решать важные вопросы, канонизировать святых, варить миро для таинства миропомазания. При этом действующая на Украине каноническая Украинская православная церковь является полностью автономной и самостоятельно принимает решения.

Зависимая церковь

Последние заявления в очередной раз доказывают, что создание "новой украинской церкви" является политическим проектом Петра Порошенко и правящей верхушки страны, хотя по конституции президент не имеет права вмешиваться в религиозные дела, сказал Третьяков РИА Новости.

Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел
© Фото : Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ
СБУ пришла с обысками к настоятелю Киево-Печерской лавры
"Это политическая акция, давно задуманная. К ней готовилась на Украине верхушка правящего класса как минимум с президентства Виктора Ющенко. Все развивается по этому сценарию. Это политическая операция, она связана с вытеснением России, русских, русского православия с территории Украины – это очевидно. То же самое происходит относительно русского языка, русской культуры. Это сугубо националистическое, бандеровского разлива идеология и стратегия", — отметил эксперт.

Активная роль в этом самого Порошенко подтверждает политический характер проекта "новой церкви", сказал Третьяков.

"Тут самая активная деятельность – вплоть до того, что Порошенко договаривается (с Константинополем) о представлении автокефалии, проталкивает идею объединения и даже объявляет, когда будет этот всеукраинский съезд. Участие в этом спецслужб Украины, многочисленные факты давления на священнослужителей – еще одно подтверждение, что это политический проект. К Богу он отношения имеет мало", — отметил политолог.

Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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В Раде потребовали расследовать случаи давления на УПЦ
При этом, отметил он, для православных Украины из числа сторонников независимости от московского патриархата будет ударом, что у них не будет собственного патриарха – и это при том, что сейчас у них есть самопровозглашенный патриарх-раскольник Филарет, которого предали анафеме.

"Главой "новой церкви" будет всего лишь митрополит. То есть статус ниже (патриарха). Митрополитов много в любой православной церкви. А патриарх может быть только один. Есть патриарх в Болгарской церкви, Сербской церкви, а тут будет всего лишь митрополит. То есть никакой реальной независимости, самостоятельности "новая церковь" не получает. Та ли это независимость и автокефалия, к которой они стремились?" — отметил Третьяков.

"УПЦ на Украине могут запретить"

Что касается канонической Украинской православной церкви, то она останется на Украине, при этом на служителей будет оказываться давление, чтобы они переходили в "новую церковь", считает эксперт.

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле. 3 ноября 2018
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Порошенко ударили под дых накануне автокефалии
"Порошенко и правящая верхушка сделают все, чтобы отнять у церкви имущество. При беспределе, царящем на Украине, сделать это труда не представляет. Будут приходить к священникам и настоятелям церквей: "Либо признаешь новую порошенковскую церковь, остаешься в своем храме, в своем церковном чине, либо ты не признаешь, но тогда присылают другого, а тебя оттуда выгоняют". Часть из них переедут в Россию, многие, наверное, согласятся. Священнослужители – тоже не ангелы, тоже люди. Циничная, ханжеская политика. А запад будет делать вид, что ее не замечает", — прогнозирует он.

Кроме того, Третьяков не исключил, что власти Украины могут вообще пойти на запрет УПЦ.

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© РИА Новости, Инфографика
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