В посольстве России осудили претензии Константинополя на храм в Пхеньяне

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Посольство России в КНДР назвало "неуместными амбициями" претензии Константинопольского патриархата на православный храм в Пхеньяне.

Речь идет о включении расположенного в столице КНДР Троицкого храма в календарь, изданный Корейской митрополией Константинопольского патриархата по случаю визита в Сеул патриарха Константинопольского Варфоломея.

"Православный комитет КНДР не один и не два раза объяснил турецким подданным свою позицию: Свято-Троицкий храм возведен как символ корейско-российской дружбы по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. На основании обращения Православного комитета КНДР Троицкий приход находится в каноническом ведении патриарха Московского и всея Руси и уже многие годы является местом для молитв, в том числе и дипломатов посольства России. Вселенский Патриархат, который был доставлен в Корею на штыках греческих солдат в 1950 году, по определению не может иметь какого-либо отношения к этому проекту", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"Можно было бы, конечно, проигнорировать этот очередной всплеск неуместных амбиций, которые всякий раз получали достойную отповедь корейской стороны. Ведь совсем недавно патриарху Варфоломею был дан от ворот поворот, когда он снова просил принять его в Пхеньяне", — отмечает посольство.

Храм был освящен в 2006 году митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, который сейчас является патриархом Московским и Всея Руси. Правящим архиереем прихода считают архиепископа Солнечногорского Сергия. Сейчас в храме служат выпускники российских духовных учебных заведений.

Прихожанами являются около 150 человек, главным образом сотрудники посольства РФ, храм также иногда посещают представители румынской, болгарской, сербской и эфиопской диаспор. "Мы не видели здесь греков, но если они придут помолиться вместе с нами – будем рады братьям по вере", — отмечается в сообщении посольства.