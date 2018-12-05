В посольстве России осудили претензии Константинополя на храм в Пхеньяне

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Посольство России в КНДР назвало "неуместными амбициями" претензии Константинопольского патриархата на православный храм в Пхеньяне.
"Православный комитет КНДР не один и не два раза объяснил турецким подданным свою позицию: Свято-Троицкий храм возведен как символ корейско-российской дружбы по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. На основании обращения Православного комитета КНДР Троицкий приход находится в каноническом ведении патриарха Московского и всея Руси и уже многие годы является местом для молитв, в том числе и дипломатов посольства России. Вселенский Патриархат, который был доставлен в Корею на штыках греческих солдат в 1950 году, по определению не может иметь какого-либо отношения к этому проекту", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Храм был освящен в 2006 году митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом, который сейчас является патриархом Московским и Всея Руси. Правящим архиереем прихода считают архиепископа Солнечногорского Сергия. Сейчас в храме служат выпускники российских духовных учебных заведений.
Прихожанами являются около 150 человек, главным образом сотрудники посольства РФ, храм также иногда посещают представители румынской, болгарской, сербской и эфиопской диаспор. "Мы не видели здесь греков, но если они придут помолиться вместе с нами – будем рады братьям по вере", — отмечается в сообщении посольства.