МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко стремится походить на римских императоров, считает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Вот интересно: дату так называемого объединительного собора на Украине озвучивает не патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко (глава неканонической церковной структуры. — Прим. ред.) <…> или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин! Только времена сейчас совсем другие. И после этого можно всерьез говорить, что происходящее не политический проект?" — пишет Легойда.

Император Константин Великий правил Римской империей в IV веке. Он официально перенес столицу из Рима в Византий, который уже при его жизни стал называться Константинополем. Константин стал первым христианским правителем Рима и канонизирован православной Церковью в лике равноапостольных князей.

Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве. Этот собор, как ожидается, должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля. Проект устава был утвержден на Синоде Константинопольского патриархата 27-29 ноября.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.