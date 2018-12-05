УПЦ подтвердила отказ от участия в "объединительном" соборе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь не будет участвовать в "объединительном" соборе в Киеве, сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве.

"Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам", — приводит слова архиепископа украинское издание "Обозреватель".

Греческое агентство церковных новостей Romfea.gr ранее опубликовало первую страницу устава "новой украинской церкви". По данным издания, "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской — главой будет митрополит, а не патриарх, как сейчас Филарет Денисенко. Критская церковь является полуавтономной, она подчиняется Константинопольскому патриарху.

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии. Кроме того, СБ Украины провела обыски в ряде епархий, в УПЦ расценили их как попытку оказать давление.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.