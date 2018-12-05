Порошенко назвал дату "объединительного" церковного собора

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве.Twitter.
При этом греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу устава "новой украинской церкви". По данным издания, "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской — главой будет митрополит, а не патриарх, как сейчас Филарет Денисенко. Критская церковь является полуавтономной, она подчиняется Константинопольскому патриарху.
Сам Порошенко в ходе выступления, которое транслировал телеканал "112. Украина", также заявил, что не даст "Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт" в стране, и пообещал, что "верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить, никто никого ни к чему силой не заставит". При этом он вспомнил о том, "большая ответственность лежит и на органах местного управления, от способности вести диалог, разъяснять ситуацию и вести диалог в общинах".
Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.