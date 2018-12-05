Порошенко назвал дату "объединительного" церковного собора

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "объединительный" церковный собор состоится 15 декабря в Киеве.

"Объединительный собор, который должен провозгласить создания автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинского религиозной жизни", — написал Порошенко в Twitter

При этом греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало первую страницу устава "новой украинской церкви". По данным издания, "единая церковь" Украины, возможно, будет создана по модели Критской — главой будет митрополит, а не патриарх, как сейчас Филарет Денисенко. Критская церковь является полуавтономной, она подчиняется Константинопольскому патриарху.

Сам Порошенко в ходе выступления, которое транслировал телеканал "112. Украина", также заявил, что не даст "Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт" в стране, и пообещал, что "верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить, никто никого ни к чему силой не заставит". При этом он вспомнил о том, "большая ответственность лежит и на органах местного управления, от способности вести диалог, разъяснять ситуацию и вести диалог в общинах".

Ранее украинские власти, в том числе президент, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии. СБ Украины 30 ноября провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Митрополит заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.