Петербуржцы попросили сохранить музейную деятельность в приделе Исаакия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Комитет по культуре Санкт-Петербурга через электронную приемную получил порядка 150 обращений граждан, обеспокоенных расширением площадей для богослужений в Исаакиевском соборе, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь комитета Даниил Филатов.

Ранее сообщалось, что 7 декабря митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий планирует освятить для регулярных богослужений придел Святой Екатерины в Исаакиевском соборе. В настоящее время регулярные богослужения проходят в приделе Александра Невского.

"С 28 ноября в комитет по культуре Санкт-Петербурга поступило порядка 150 обращений граждан, которые выражают озабоченность расширением площадей для богослужений в Исаакиевском соборе. Обращения написаны по одному образцу и направлены через электронную приемную. Авторы писем просят сохранить музейную деятельность в приделе Святой Екатерины", — сказал Филатов.

По его словам, в настоящее время комитет готовит ответы с учетом позиции руководства Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет Русской православной церкви в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.