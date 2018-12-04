УПЦ намерена обжаловать обыски СБУ

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) намерены обжаловать действия СБУ, в том числе обыски у священников, а также обратиться к международному сообществу в связи с обысками и допросами священнослужителей, поскольку власти Украины таким образом хотят заставить епископат УПЦ участвовать в так называемом "объединительном соборе", заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

В понедельник информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил об обысках в соборах и домах священников в Житомирской области. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила эту информацию.

"Обвинения в адрес священнослужителей в разжигании религиозной розни являются безосновательными и надуманными. Они ищут религиозную вражду там, где ее нет. В то же время предпочитают не замечать очевидных фактов разжигания религиозной вражды, которые звучат из уст должностных лиц государства, чиновников и СМИ в сторону Украинской православной церкви", — приводит слова протоиерея информационно-просветительский отдел УПЦ.

По мнению Бахова, правоохранители действуют "по указанию, для того, чтобы заставить епископат УПЦ к участию в так называемом объединительном соборе", в них усматривается предвзятость.

"Мы являемся свидетелями того, что впервые за времена независимости Украины проходит массовый вызов на допрос священнослужителей и проводятся обыски в епархиальных управлениях, храмах и домах священников УПЦ… Мы внимательно следим за ситуацией, действия правоохранительных органов будем обжаловать и будем обращаться к международному сообществу", — добавил протоиерей.

До того, как на Житомирщине начались массовые обыски в кафедральных соборах, епархиальном управлении, храмах и домах священников, Служба безопасности Украины провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Митрополит заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление. В начале декабря, как сообщали в УПЦ, СБУ вызвала на допрос священнослужителей Сарненской епархии, в частности архимандрита Илариона.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.