УПЦ намерена обжаловать обыски СБУ

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) намерены обжаловать действия СБУ, в том числе обыски у священников, а также обратиться к международному сообществу в связи с обысками и допросами священнослужителей, поскольку власти Украины таким образом хотят заставить епископат УПЦ участвовать в так называемом "объединительном соборе", заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.
"Обвинения в адрес священнослужителей в разжигании религиозной розни являются безосновательными и надуманными. Они ищут религиозную вражду там, где ее нет. В то же время предпочитают не замечать очевидных фактов разжигания религиозной вражды, которые звучат из уст должностных лиц государства, чиновников и СМИ в сторону Украинской православной церкви", — приводит слова протоиерея информационно-просветительский отдел УПЦ.
По мнению Бахова, правоохранители действуют "по указанию, для того, чтобы заставить епископат УПЦ к участию в так называемом объединительном соборе", в них усматривается предвзятость.
"Мы являемся свидетелями того, что впервые за времена независимости Украины проходит массовый вызов на допрос священнослужителей и проводятся обыски в епархиальных управлениях, храмах и домах священников УПЦ… Мы внимательно следим за ситуацией, действия правоохранительных органов будем обжаловать и будем обращаться к международному сообществу", — добавил протоиерей.
Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.