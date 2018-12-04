Украинские силовики намерены уничтожить УПЦ, считает Азаров

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Власти Украины поставили перед силовыми структурами задачу уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, считает экс-премьер страны Николай Азаров.

СБ Украины 30 ноября провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Он заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление. Также обыски прошли в Житомирской и Овручской епархиях УПЦ. При этом украинские власти ранее заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви.

Азаров напомнил, что во главе канонической УПЦ стоят священники именно украинского происхождения. "Ни одного из России нет. А про них говорят, якобы это "московские попы"… То есть ложь, давление, клевета, пропаганда сейчас включились. Такого никогда не было. Перед силовыми структурами стоит задача уничтожить каноническую православную церковь", — заявил Азаров на пресс-конференции в Москве.

По его словам, если это удастся сделать, это приведет к "глубочайшему разлому" между православными Украины и России, оторвет их друг от друга.

"Это будет мощный шаг становления на Украине абсолютно антирусского режима, нацеленного прежде всего против России, да и самой Украины", — прогнозирует он.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.

Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.