В Москве ежегодно будут строить не менее 10 храмов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Александр Филиппов. В Москве каждый год будут строить 10 храмов по "Программе 200", а всего благодаря ей в столице появилось уже более 60 новых православных церквей, сообщила пресс-служба курирующего программу депутата Госдумы Владимира Ресина.

"Мы выполняем взятые на себя обязательства… ежегодно сдавать по 10 новых храмов", — сказал Ресин.

По его словам, когда программа начинала разрабатываться (почти десять лет назад), ее авторы предлагали строить экономичные типовые модульные здания храмов.

"Сейчас мы видим повсеместно индивидуальные проекты, с хорошими воскресными школами, концертными и спортивными залами. Это – выбор самих москвичей, люди хотят видеть свои храмы красивыми", — отметил куратор "Программы – 200".

Он привел в пример храм в честь святителя Спиридона Тримифунтского по улице Большой Академической в Коптеве, который является самым большим из строящихся на сегодня в САО, так что жители района называют его "Большим академическим". Храм сможет вместить до 1,5 тысячи прихожан, а рядом с ним строится здание духовно-просветительского центра, который так же сможет вместить 1,5 тысячи человек. При храме по инициативе настоятеля прихода откроется бесплатная музыкальная школа с хоровой капеллой. "К этой работе планируем подключить Минкультуры и консерваторию", — пообещал Ресин.

Образцом современного деревянного зодчества небольшого здания служит завершающееся строительство деревянного храма в честь Двенадцати апостолов в Ховрине. Ранее патриарх Кирилл призвал не увлекаться в Москве строительством деревянных храмов для удешевления проектов – и данный деревянный храм обещает быть явно не дешевым, но "экотехнологичным". "Такой удачный проект – эффектный и экономичный, экотехнологичный может быть применен и на других площадках Москвы, где выделены небольшие участки под строительство", — уверяет советник мэра города и патриарха.

На Рождество первое праздничное богослужение пройдет в строящемся храме Серафима Саровского в Восточном Дегунине, это первый приход района, в котором проживают 95 тысяч жителей. Всего же в рамках "Программы 200", согласно ее официальному сайту, возведены уже 63 храма, 27 храмов строят. Программа инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и предполагает строительство в Москве двухсот храмов шаговой доступности.