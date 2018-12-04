Религиозные праздники 5 декабря

5 декабря православные верующие чтут память святого благоверного князя Михаила Тверского.

Святой благоверный князь Михаил Тверской

Святые благоверные князья составляют особый, весьма многочисленный чин святых Русской церкви. Их почитание началось с первых же лет христианства на Руси — со святых Бориса и Глеба, но особенно усилилось во времена монгольского ига и вместе с ним к концу XV века прекратилось: в первое столетие татарщины, с разрушением монастырей, почти иссякла русская монашеская святость, и подвиг святых князей стал главным не только национальным делом, но и церковным служением.

И среди них особая группа – это князья-страстотерпцы. Один из них — тверской князь Михаил Ярославич. Сказание о нем вошло в летопись. Это одно из лучших княжеских житий, рисующее идеал княжеского служения, поскольку Михаил Тверской не только страстотерпец, но и воитель, защитник родной земли.

Сын великого князя Ярослава Ярославича — родного брата Александра Невского, — он родился в 1272 году уже после смерти отца, а когда подрос, сменил на Тверском княжении своего старшего брата Святослава. В 1305 году умер великий князь Андрей Александрович, и Михаил, по праву старшего, получил в Орде ярлык на великокняжеский престол.

Но Московский князь Юрий Данилович не подчинился ему. Часто бывая в Орде у нового хана Узбека, который принял ислами прославился жестокостью и фанатизмом, он сумел понравиться хану, женился на его сестре Кончаке, стал-таки великим князем и начал новую междоусобную войну с Тверью.

В войске Юрия сражались посланные Узбеком татары во главе с Кавгадыем, ивсе-таки тверичи, возглавляемые князем Михаилом, 22 декабря 1317 года наголову его разбили и захватили много пленных. Среди них оказались и Кавгадый с Кончакой. Кавгадыя князь Михаил отпустил, а жена Московского князя неожиданно умерла в Твери, и Юрий заявил хану, что его сестру отравили. Тот рассвирепел и, угрожая разорением княжеской вотчины, потребовал Михаила его к себе для ответа.

Не желая проливать кровь русских воинов в неравной борьбе с ханом, князь смиренно отправился в Орду, понимая, что это грозит ему смертью. Он простился с семьей и тверичами и взял благословение на мученический подвиг у своего духовного отца игумена Иоанна.

Состоялся ханский суд, после которого князя заключили в колодки. Через месяц, после долгих мучений и пыток, Михаил Тверской был убит людьми Юрия Даниловича и Кавгадыя. Гроб с его телом привезли в Тверь только через год (вначале его в Москву и погребли в церкви Спаса на Бору в Кремле), после заключения договора между Юрием и сыном Михаила Александром по просьбе жены князя Анны Кашинской.

6 сентября 1320 года мощи Михаила Тверского перенесли в выстроенный им самим храм в честь Преображения Господня, и с этого времени началсь его местное почитание. А на Соборе 1549 года он был официально канонизирован.