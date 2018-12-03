В Москве открыли выставку в честь 700-летия подвига Михаила Тверского

МОСКВА/ТВЕРЬ, 3 дек — РИА Новости. В Москве в Доме Российского исторического общества в честь семисотлетия подвига Михаила Тверского открылась выставка тверской художницы Людмилы Юга.

Защищая от разграбления земли Тверского княжества, 22 декабря 1317 года у села Бортенево войско Михаила Тверского нанесло поражение объединённым войскам Юрия Даниловича Московского и ордынского военачальника Кавгадыя. В 1318 года Михаил Ярославич был вызван в Орду и казнен 5 декабря 1318 года.

Заслуженный художник РФ Людмила Юга живет и работает в Тверской области с 1964 года. Ее кисти принадлежат иллюстрации к житие Михаила Тверского и его супруги, святой благоверной великой княгини Анны Кашинской.

Накануне семисотлетия со дня мученического подвига небесного покровителя Тверской области Михаила Тверского, как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор Игорь Руденя провел совещание с членами кабинета министров, на котором в том числе обсуждалась подготовка к празднованию духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

"700-летие подвига Михаила Тверского является очень важным и масштабным событием не только для Тверской области, но и всей России. В истории нашей страны имя Михаила Ярославича стоит в ряду выдающихся деятелей. Очень важно популяризировать богатейшее наследие региона на всероссийском уровне", — сообщил Игорь Руденя.

Основные мероприятия, приуроченные к знаковым датам, состоятся 4 и 5 декабря. 4 декабря делегация Верхневолжья примет участие в Божественной литургии в Успенском соборе Московского Кремля, которую проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пятого декабря божественная литургия пройдет в восстанавливаемом Спасо-Преображенском соборе в Твери. В тот день также запланировано открытие международной научной конференции "Великий князь Михаил Тверской: эпоха, личность, наследие" в ТвГУ, выставки "Дом святого Спаса" в Тверском императорском дворце. В муниципалитетах пройдут уроки мужества и истории, книжные выставки, выставки детского рисунка, кинопоказы, концерты — всего более 80 мероприятий.

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