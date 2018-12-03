В РПЦ дали совет прихожанам упраздненного "русского экзархата"

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Русским приходам Западноевропейского экзархата, упраздненного Константинопольским Синодом, следует возвратиться в Русскую православную церковь или Русскую православную церковь за границей (РПЦЗ), как это ранее сделал приход храма Рождества Христова во Флоренции, считает первый зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.
"Я думаю, что, вообще, им следовало бы возвращаться в мать-церковь вместе со своими приходами, как это сделал недавно, около месяца назад, храм Рождества Христова во Флоренции, перешедший в РПЦЗ (самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата — ред.), отказавшись находиться в подчинении у патриарха Варфоломея", — сказал Щипков в эфире телеканала "Спас".
Комментируя решение Синода Константинопольского патриархата об упразднении экзархата, он предположил, что, "может быть, Фанар испугался, что все приходы уйдут". "Сейчас трудно сказать, что ими руководило, но я думаю, что в первую очередь – это пренебрежительное отношение к русским, входящим в их юрисдикцию", — отметил представитель РПЦ.
Изначально в экзархат были включены приходы, сформированные, в основном, беженцами из России после гражданской войны. В 1920-х годах, согласно указу патриарха Московского и всея России Тихона, эти общины находились под управлением митрополита Евлогия в юрисдикции Русской церкви и именовались "Западноевропейская епархия" (или "Западноевропейская митрополия") с центром в Париже.
В 1930 году митрополит Евлогий в связи с тяжелым положением Церкви в СССР объявил о "временном прерывании" отношений со священноначалием РПЦ и самовольно обратился с ходатайством к Константинопольскому патриарху о переходе в его юрисдикцию, которое в 1931 году патриархом Фотием II было удовлетворено. Несколько приходов русской диаспоры при этом сохранили верность Московскому патриархату.