В Петербурге депутаты попросили отменить передачу Исаакиевского собора РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Петербурга направили обращение в адрес врио губернатора Александра Беглова с просьбой отменить распоряжение городских властей, предусматривающее возможность передачи Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ), сообщил в понедельник парламентарий Максим Резник.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда около двух лет назад власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность по-прежнему обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

"Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга обратились к врио губернатора Александру Беглову с предложением отменить зависшее распоряжение о передаче РПЦ Исаакиевского собора", — написал Резник на своей странице в Facebook, разместив копию этого обращения.

Парламентарии настаивают на признании недействительным распоряжения городского комитета имущественных отношений (КИО) от 30 декабря 2016 года, включающего план мероприятий по подготовке к передаче Исаакиевского собора РПЦ. Первый пункт этого документа предписывает определить возможность изъятия Исаакия из оперативного управления государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", второй пункт распоряжения касается сведения о составе музейных коллекций в соборе.

"Вице-губернатором Санкт-Петербурга Михаилом Мокрецовым — председателем КИО… (письмо от 29 октября 2018 года) указано, что исполнение пунктов 1 и 2 плана мероприятий, утвержденного распоряжением, утратило актуальность. Просим вас признать распоряжение недействительным", — отмечается в обращении.

Комментарием правительства Петербурга РИА Новости пока не располагает.