В РПЦ раскритиковали судью ЕСПЧ Дедова за позицию по однополым партнерствам

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил недоумение в связи с заявлением российского судьи в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрия Дедова, выступившего в поддержку решения, признавшего незаконным ограничение гей-парадов в России, сообщает синодальный отдел.

"Насколько мне известно, Дмитрий Дедов не является официальным представителем России в этом суде. Весьма странно, что он поддерживает то, что не принимает большинство наших соотечественников. К сожалению, Европейский суд по правам человека давно уже превратился в самодостаточный орган, который не имеет связи ни с европейской цивилизацией, ни с народами, которые создали эту структуру", — сказал Легойда, слова которого приводит синодальный отдел.

По его словам, указанная структура "живет своей жизнью" и "все чаще оказывается неспособна защищать права людей, придерживающихся традиционных ценностей, как будто таких прав нет вообще".

"Судья Дедов выступает за признание так называемых партнерств однополых пар, утверждая, что они отличаются по статусу от традиционной семьи. Но всем хорошо известно, что признание гомосексуальных партнерств в некоторых странах уже привело к их уравниванию в правах с традиционными семьями, в том числе усилиями самого Европейского суда", — отметил представитель Церкви.

"Я призываю и господина Дедова, и других судей, которые родились и выросли не на Марсе, а в европейском христианском культурном контексте, вспомнить о своей идентичности, о грехе и праведности, правде и беззаконии, а не разрушать ценностной фундамент нашей культуры", — заключил Легойда.