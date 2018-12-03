МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий предлагает передать автокефальной церкви в случае её создания Софийский собор в Киеве, который запрещено передавать религиозным организациям.

Собор Святой Софии был построен в первой половине XI века в центре Киева. Он является одним из крупнейших музейных центров Украины. В 1990 году Софийский собор был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его запрещено передавать какой-либо религиозной организации.

В контексті надання Помісній Українській Православній Церкві Томосу про Автокефалію Вселенським Патріархом, переконаний ми повинні розпочати дискусію і роботу про передачу для богослужінь Помісної Церкви Собор Святої Софії у Києві.Це буде акт відновлення історичної справедливості pic.twitter.com/LzAHlgrJMB — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 3 декабря 2018 г.

"В контексте предоставления поместной украинской православной церкви томоса об автокефалии Вселенским патриархом, убежден, мы должны начать дискуссию и работу о передаче для богослужений в поместной церкви собора Святой Софии в Киеве. Это будет акт восстановления исторической справедливости", — написал Парубий в Twitter.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии. СБ Украины 30 ноября провела по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла обыски. Митрополит заявил, что власти пытаются оказать на него политическое давление.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.