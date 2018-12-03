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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Религиозные праздники 4 декабря

(обновлено: 12:09 03.12.2018)
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4 декабря православные верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы, а католики - День святой Варвары.

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение – один из 12 великих (двунадесятых) православных праздников. О событиях, которым он посвящен, рассказывают апркрифы — "Протоевангелие Иакова" (вторая половина II века) и латинское "Евангелие псевдо-Матфея" (IV век) и Минологий Василия II — древнейший сохранившийся иллюстрированный византийский манускрипт в жанте житийной литературы (конец X века).

По этим источникам, когда перед зачатием Богородицы ее матери, святой Анне, явился ангел, возвестивший предстоящее рождение ребенка, она дала обет, отдать его в Храм, чтобы он посвятил всю свою жизнь служению Богу. И когда Деве Марии исполнилось 3 года, родители привели ее к Иерусалимскому Храму и поставили на первую ступень лестницы, которую ребенку предстояло одолеть самостоятельно. В Храме ее встретил первосвященник Захария, отец Иоанна Предтечи, и по внушению свыше ввел в Святая святых, куда дозволялось входить только первосвященнику с очистительной жертвенной кровью, да и то только раз в году, а после оставил до 12 лет воспитываться при Храме, вокруг которого по свидетельству Священного Писания и историка Иосифа Флавия, было много жилых помещений, в которых обитали люди, посвятившие себя служению Богу.

Праздник в честь этого события появился в христианской церкви довольно поздно — по версии некоторых исследователей, после 543 года. Первые упоминания о нем встречаются в мясецесловах VIII века, а более широко он распространился с IX века, но до XIV-го не входил в число двунадесятых, хотя и отмечался так же торжественно.

На Западе его с IX века отмечали в Сицилии, где жило много православных греков, оттуда захватившие остров норманны принесли его в Англию, но широко праздновать его в Европе начали лишь во второй половине XIV века. А в общий календарь Римско-католической церкви праздник Введения включил папа Сикст V в 1585 году.

День святой Варвары

В Средние века великомученица Варвара почиталась католической церковью как одна из 14 святых помощников Господних и как небесная посредница "счастливого" смертного часа, избавляющая от внезапной смерти без покаяния.

Согласно церковному преданию, святая Варвара жила в III веке в Илиополе Финикийском. Ее отец – аристократ, приближенный соправителя императора Диоклетиана Максимиана, который, будучи от природы человеком жестким, когда началось Великое гонение на христиан в подчиненных ему областях был склонен  доводить меры Диоклетиана до крайних пределов, и там было много мучеников. Узнав, что его родная дочь — христианка, отец Варвары сам ее пытал, и сам обезглавил.

В IV веке мощи великомученицы были перенесены в Константинополь. Потом они попали в Киев. По преданию, в 1108 году дочь императора Алексия Комнина Варвара, просватанная за великого князя Святполка Изяславича, попросила отца передать их в дар Киевскому князю. Впрочем, историки эту версию оспаривают, поскольку у императора Алексия Комнина не было дочери по имени Варвара, а женой Святополка была, скорее всего, дочь чешского князя.

Впрочем, частицы мощей святой Варвары на Руси точно были – в 1644 году одну из них передали в дар канцлеру Польского королевства Георгию Осолинскому. В 1650 году великий гетман Литовский Януш Радзвилл, взяв приступом Киев, получил две части ее мощей. А в 1656 году Киевский митрополит Сильвестр передал часть мощей святой Варвары Антиохийскому патриарху Макарию.

Большая же часть мощей хранилась в Златоверхом Михайловском монастыре в Киеве. В 1930-х монастырь разрушили, а мощи передали в музей. Теперь они хранятся в киевском Владимирском соборе.

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