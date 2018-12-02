Религиозные праздники 3 декабря

3 декабря православные верующие чтут память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского.

Святитель Прокл, архиепископ Константинопольский

Ученик святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его во священника, святой Прокл не только почерпнул у своего учителя глубокие богословские знания, но и научился в совершенной форме излагать свои мысли.

В 434 году он был возведен на Константинопольскую кафедру и 12 лет управлял церковью. Его стараниями в 438 году из Коман (Абхазия) в Константинополь были перенесены мощи святителя Иоанна Златоуста.

Константинопольская паства любила святителя Прокла за его подвижническую жизнь, за заботу об обездоленных и за его проповеди. До наших дней дошли многие его творения. Самые известные — два слова в похвалу Божией Матери и четыре слова на Рождество Христово, излагающие православное учение о воплощении Сына Божия.

Умер святой Прокл, окруженный любовью и почетом, около 446 года.