От повышения цен на "нездоровую" еду пользы не будет, считают в РПЦ

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости, Ольга Липич. От повышения цен на "нездоровую" еду "пользы для здоровья не будет", уверен глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

© Fotolia / Brent Hofacker Онищенко поддержал идею ввести акцизы на газированные напитки

"Если у человека в привычный для него рацион входят какие-то продукты, а неожиданно цены поднимаются на 20% и он не может позволить себе их купить, скорее всего, он будет пытаться найти аналогичные продукты, но только еще более низкого качества… Таким образом, в конечном итоге подобное нововведение никакой пользы здоровью людей не принесет", — сказал митрополит Иларион.