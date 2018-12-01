Секс в браке благословляется Церковью, заявили в РПЦ

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости, Ольга Липич. Сексуальные отношения в браке благословляются Церковью, и не только для деторождения, а как неотъемлемая часть супружеского общения, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в субботнем эфире программы "Церковь и мир".

© РИА Новости / Валерий Мельников Перейти в фотобанк Сексуальное просвещение в школах не должно развращать, считают в РПЦ

И патриарх Кирилл не избегает разговоров на подобные темы с молодежью. "Вскоре после своего избрания на Патриарший престол и отвечая на поступившие от участников встречи вопросы, он сказал о том, что секс является одной из составляющих полноты жизни для семейного человека и что в брак вступают не только для деторождения", – напомнил митрополит Иларион.

При этом он подчеркнул необходимость для православных верующих соблюдать посты. "Постные дни также предполагают, если можно так выразиться, постные ночи. Пост предполагает не только воздержание от каких-то видов пищи, но и воздержание от супружеского общения. В многодневные посты, а также в ночь перед причащением муж и жена воздерживаются от супружеского общения, а во все остальное время оно не только дозволяется, но и благословляется Церковью", – заключит митрополит Иларион.