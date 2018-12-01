МОСКВА, 1 дек – РИА Новости, Ольга Липич. Сексуальное просвещение в школах не должно превращаться в ведущее к различным заболеваниям развращение детей и пропаганду нетрадиционной ориентации, провоцирующую спад рождаемости, заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Так он прокомментировал в субботнем эфире программы "Церковь и мир" данные ВЦИОМ, согласно которым 60% родителей поддерживают идею сексуального просвещения в школах.

"Я думаю, что детям нужно что-то рассказывать не только о сексе вообще, но и о тех опасностях, которые сопряжены с ранней половой жизнью, с неразборчивыми сексуальными связями, в том числе об опасности заразиться СПИДом, венерическими заболеваниями. Конечно, надо начинать не с младших школьников, а с того возраста, когда появляются первые риски для этих детей. А рассказывать о тематике отношений между полами должны люди, которые умеют говорить об этом целомудренно и не будут превращать уроки в развращение детей", – сказал митрополит.

По его словам, через такие учебные курсы детям зачастую "навязываются стереотипы, которые являются едва ли не господствующими в западном обществе", где проводится, подчеркнул он, "систематическая работа по пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации". "То есть вопрос не в самом факте сексуального воспитания, а в том, как и кем оно будет проводиться", – считает иерарх Русской православной церкви.

Он считает, что гомосексуализм — "это нечто приобретенное". "Но думаю, что это может быть приобретено на очень ранних стадиях развития человека. Сейчас на Западе господствует точка зрения, что это врожденное и не требует никакой коррекции. Наоборот, если человек себя таковым ощущает, ему нужно дать те же самые права, которые даются семейным парам", — отметил митрополит Иларион. По его мнению, это порочная и ошибочная тактика. "Она влияет, в том числе, на дальнейший спад рождаемости в западных странах. А самое главное – влияет на нравственный облик этих стран", – заключил митрополит Иларион.