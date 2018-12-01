Риск для здоровья жены и детей – повод уйти от мужа, считают в РПЦ

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Жене лучше уйти от мужа, если его насильственные действия угрожают здоровью ее или ее детей, а разговоры и вмешательство священника не помогают, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Так он в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал нашумевшее преступление, когда мужчина вывез жену в лес и отрубил ей кисти рук. Серпуховской суд Подмосковья 15 ноября приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей компенсацию в размере 2 миллионов 35 тысяч рублей за причиненный моральный вред.

"Если муж проявляет признаки насилия, то жене нужно пытаться с ним говорить, искать общий язык, однако в случае, когда совместное проживание с таким супругом сопряжено с потенциальными рисками для здоровья женщины или детей, лучше от него уходить, чем оставаться, чтобы дело дошло до таких трагических инцидентов", – сказал митрополит Иларион.

По его словам, у жены всегда сохраняется какое-то доверие к мужу, и она не может себе представить, что ее супруг может подобным образом поступить. "Но если тревожные признаки налицо, то, конечно, нужно сообщать в соответствующие инстанции", — отметил иерарх.

Он также предложил людям, сталкивающимся с домашним насилием, советоваться со священником. "Вмешательство священника очень часто уберегает семьи от разрушения и спасает женщину от насилия, которое она может претерпеть со стороны собственного мужа", – подчеркнул представитель Русской православной церкви.

Говоря о принятых недавно поправках в законодательство, предполагающих декриминализацию домашнего насилия, митрополит Иларион заявил, что "от этого закона никто ничего не выиграет". "Нужно употреблять все возможные усилия для того, чтобы насилие в семье перестало быть нормой. К сожалению, о том, что сейчас это не так, свидетельствует количество трагических случаев, про которые мы узнаём. А есть ведь еще множество подобного рода инцидентов, о которых мы ничего не знаем, поскольку все это происходит за закрытыми дверьми и не выносится за пределы дома, за пределы семьи", — подчеркнул представитель РПЦ.