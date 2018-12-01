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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Религиозные праздники 2 декабря

(обновлено: 12:03 01.12.2018)
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2 декабря православные верующие чтут память преподобных Варлаама, Иоасафа и Авенира, католики празднуют Первое воскресенье Адвента, а Иоасафа и Авенира, а иудеи - Хануку.

Преподобные Варлаам, Иоасаф, царевич Индийский, и его отец Авенир

Авторство жития индийского царевича Иоасафа ("Повесть о Варлааме пустыннике и Иоасафе царевиче"), причисленного православной церковью к лику святых, согласно церковной традиции, принадлежит преподобному Иоанну Дамаскину, известнейшему христианскому писателю и богослову.

Житие повествует, что в Индии, в свое время принявшей христианство от апостола Фомы, правителю-язычнику Авениру, у которого долго не было детей, при родждении первенца было предсказано, что сын примет крещение, и, чтобы "обмануть судьбу", отец приказал выстроить для него отдельный дворец, чтобы максимально исключить вероятность того, что он услышит христианскую проповедь.

Но когда, повзрослев, юноша получил разрешение выходить за пределы своей резиденции и увидел, что существуют страдания, болезни, старость и смерть, это навело его на размышления о бессмысленности бытия, из которых его вывела встреча с христианским подвижником Варлаамом. Их общение закончилось тем, что монах крестил Иоасафа, и тот, преодолев все искушения, которыми отец пытался отвратить его от избранной веры, заняв со временем его место, восстановил в стране христианство, заново отстроил разрушенные церкви и даже отца своего перед его смертью обратил в свою веру.

Похоронив отца, Иоасаф ушел искать отшельническую келью Варлаама, нашел, стал его учеником, а когда старец умер, похоронил его и сам остался в его пещере, где через 35 лет и скончался.
Мощи обоих подвижников нашел преемник Иоасафа на престоле Варахия, перенес их в столицу и предал погребению в церкви, построенной Иоасафом.

Об индийских преподобных Варлааме и царевиче Иоасафе на Руси узнали из переведенной в XII веке с греческого языка повести, которая была популярнейшим чтением у всего христианского мира. Многие исследователи обращают внимание на схожесть истории Иоасафа-царевича с буддийскими сказаниями о Будде Шакьямуни.

Родившаяся как рассказ о благочестивом царевиче, эта повесть стала восприниматься как житие святых подвижников, а ее герои вошли в церковные календари многих христианских народов.

Изображения Варлаама и царевича Иоасафа часто присутствуют среди образов других преподобных в русских храмовых стенописях, начиная с XV века. Есть они и в иконах того же времени, в частности, на одной из икон-святцев новгородского Софийского собора конца XV века; беседа Варлаама и Иоасафа стала отдельным иконописным сюжетом.

Интерес к теме индийских преподобных в русской традиции то угасал, то вновь возрождался. Большую популярность история Варлаама и Иоасафа вновь приобрела в конце XVII века. В типографии при царском дворе даже было выпущено первое печатное издание повести о них, подготовленное известным придворным поэтом Симеоном Полоцким и проиллюстрированное гравюрой, выполненной Афанасием Трухменским по рисунку знаменитого изографа Симона Ушакова. Этот сюжет лег также в основу одной из первых пьес зарождавшегося русского театра. Интерес к теме возродил старший брат Петра I царь Федор Алексеевич, а затем поддержала его сестра, царевна Софья, в годы своего правления.

Преподобным стали посвящать храмы, а в иконостасах дворцовых церквей, выполненных в 1670-1680-х годах, в местном ряду размещали их иконы.

Первое воскресенье Адвента

Адвент, что в переводе с латинского означает "пришествие" — у католиков время ожидания Рождества Христова и подготовки к нему. Первый день Адвента определяется как 4-е воскресенье до Рождества (с 27 ноября по 3 декабря). С этого дня  в католической церкви начинается литургический год.

Духовный смысл Адвента двояк: во-первых, это период подготовки к празднованию Рождества, "время радостного ожидания"; во-вторых, церковь в этот период особым образом побуждает верующих размышлять на тему грядущего второго пришествия Христа.

Первые свидетельства об особом предрождественском времени относятся к 380 году, когда Сарагосский собор установил особые правила посещения богослужений с 17 декабря до праздника Богоявления.

Каждое из четырех воскресений Адвента имеет свою тематику, отражающуюся в евангельских воскресных чтениях: первое посвящено пришествию Христа в конце времен; второе и третье отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в том числе вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвертое посвящено евангельским событиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству.

В период Адвента церковь особо призывает христиан к совершению дел милосердия.

Одной из наиболее известных рождественских католических традиций является "венок Адвента" — венок из еловых веток, в который вплетены четыре свечи. В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе — две и так далее, то есть с каждой неделей, приближающей христиан к Рождеству, становится все светлей.

Ханука

Ханука — освящение, обновление – еврейский праздник, установленный во 2 веке до н.э. в память об очищении Иерусалимского Храма, освящении жертвенника и возобновлении богослужений после разгрома и изгнания с Храмовой горы греко-сирийских воск и их союзников в 165 году до н. э.

По одной из версий, приведенных в Талмуде, этот праздник возмещал пропущенный из-за гражданской войны Суккот.

Храм Соломона был захвачен в 170 году до н.э. сирийским царем Антиохом IV Эпифаном, который вывез из него в Сирию всю храмовую утварь, включая золотую менору (семисвечник).

Евреи раскололись на эллинизированных и правоверных. В народе все больше распространялось идолопоклонство. Эллины под страхом смерти запретили исполнение трех заповедей: Шабат, Брит Мила (обрезание) и Кидуш а-Ходеш (освещение нового месяца). Но в 167 году до н.э. правоверные под предводительством Маккавеев подняли восстание, казавшееся поначалу коллективным самоубийством: у противника были огромная армия, лучшее оружие, включая боевых слонов, опытные, профессиональные солдаты и целая империя в тылу. А единственным преимуществом Маккавеев была вера в Бога. Но через три года они освободили Храмовую гору, очистили Храм от скверны и возобновили в нем богослужения.

И хотя гражданская война после этого продолжалась еще 20 лет, символом победы Маккавеев стало именно освобождение Иерусалимского Храма.

По преданию, в разграбленном храме нашелся лишь один маленький кувшин освященного масла, чтобы зажечь минору — его могло хватить лишь на один день, но чудесным образом хватило на восемь. В память об этом чуде Хануку празднуют восемь дней. Правда, поскольку этот праздник установлен мудрецами в воспоминание исторических событий, запрета работать в эти дни нет, только у школьников — каникулы.

Все праздничные дни зажигают специальные девятисвечные светильники — ханукии: в первый день — один, во второй — два и так далее. Девятый светильник (шамаш) горит ежедневно — от него зажигают все остальные. В наши дни многие ставят ханукии на подоконники, чтобы их было видно с улицы. А вообще их положено зажигать повсюду, где собираются люди — ради свидетельства о чуде.

В эти дни не оплакивают умерших и не постятся. Это дни прославления и благодарения.

В память о чудесно умножившемся священном масле в этот праздник принято есть блюда, приправленные маслом или поджаренные на нем. И хотя в Хануку не обязательно устраивать праздничную трапезу, большинство евреев все-таки старается в эти дни садить ся за стол в праздничной обстановке. В сефардских общинах Иерусалима устраивают в дни Хануки многолюдные застолья, одна из задач которых — мирить людей, поссорившихся между собой.

Особое внимание в Хануку уделяют обучению детей Торе. Во многих общинах устраивают различные мероприятия, задача которых — пробудить в детях тягу к ее изучению. Для этого даже существует обычай раздавать детям "ханукальные деньги".

А еще в дни Хануки дети играют в свивон — четырехгранный волчок, на гранях которого начертаны еврейские буквы нун, гимел, гэй и пэй (в диаспоре — шин). Это первые буквы слов "Великое чудо произошло здесь (в диаспоре — там)". Эту игру придумали для того, чтобы даже самые маленькие дети задумались о чуде Хануки.

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