Власти Украины оказывают давление на архиереев УПЦ, заявил Легойда

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. После отказа архиереев канонической Украинской православной церкви участвовать в "объединительном соборе" власти начали проводить "индивидуальную работу" с ними с целью склонить их к изменению своего решения, заявил в пятницу РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя обыски в Киево-Печерской лавре.

"Это выглядит именно как давление, другого объяснения у меня нет. И владыка Павел (наместник лавры – ред.) сказал, что он получает телефонные звонки с угрозами, и это, конечно, сложно расценивать иначе, как давление. Причем здесь понятны причинно-следственные связи, поскольку заявлено, что состоится — правда, до сих пор нет даты — так называемый объединительный собор", — сказал Легойда.

Он пояснил, что заявленное украинскими властями и Константинопольским патриархатом мероприятие невозможно без участия канонической Церкви, однако архиереи УПЦ однозначно заявили, что не собираются в нем участвовать.

"В общем-то, после того как они это заявили, когда не состоялась инициированная президентом Украины встреча с архиереями, поскольку он не приехал в Киево-Печерскую лавру, где готовы были с ним встретиться, — то началась просто уже, что называется, индивидуальная работа. Как мы помним, митрополит Запорожский Лука рассказывал о том, как он был приглашен в СБУ и с ним провели беседу. С другими священниками и архиереями было нечто подобное. А здесь на владыку Павла, как наместника Киево-Печерской лавры, таким образом оказывается давление", — сказал Легойда.

Он признал, что пока можно говорить только о "нарастании этого давления".

"Видимо, в этом процессе, который украинская власть и Константинопольский патриархат рассчитывали быстро и победоносно завершить, возникли какие-то очевидные нестыковки, и они теперь пытаются вот такими — возможно, от отчаяния — методами разрешить ситуацию. При этом пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, потому что, конечно, вчерашнее радостно-оптимистическое выступление президента Украины плохо стыкуется с тем, что происходит на самом деле", — заключил собеседник агентства.

Президент Украины Петр Порошенко в четверг в телеэфире объявил о принятии Синодом Константинопольского патриархата "исторических решений" в отношении церкви на Украине. В частности, по его словам, был утвержден текст томоса о присвоении независимости украинской церкви, а также принято решение о созыве объединенного православного собора. В то же время в официальном коммюнике Константинопольского патриархата по итогам Синода ничего не говорилось о дате назначения собора, как и об утверждении томоса, — речь шла только о подготовке устава ("конституционной хартии") церкви.