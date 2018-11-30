Настоятель Киево-Печерской лавры заявил о политическом давлении властей

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Павел заявил, что власти Украины пытаются оказать на него политическое давление, однако он не признает никакой церкви, кроме канонической Украиной православной церкви.

Ранее СБ Украины сообщила, что проводит обыски по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

"Это политическое давление на меня. Сегодня ночью позвонили люди и сказали: "Держитесь и никогда не предайте церковь". Государству я не изменял и не изменяю, чего желаю и вам", — сказал митрополит Павел на брифинге, который транслировал телеканал 112 Украина.

Митрополит заявил, что давление оказывается на него со всех сторон. При этом настоятель Киево-Печерской лавры отметил, что он находится "в святой соборной апостольской, канонической церкви", "Другой церкви я не признаю", — подчеркнул он.

Каноническая Украинская православная церковь неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.