МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Православный русский мир справится с испытанием "украинской автокефалией" и деструктивными действиями Константинопольского патриархата, считает вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

"На мой взгляд, попытки деструктивного поведения отдельных персонажей, которые, как мы понимаем, претендуют на роль в истории через такие негативные действия, – они не могут иметь будущего. Потому что миллионы людей, которых сегодня объединяет православие, Русская православная церковь, это совершенно другого свойства огромная созидательная сила, которая способна пережить и эти выпады, и эти испытания. Поэтому в этом смысле у меня нет ощущения того, что русский православный мир не решит эту проблему", — сказала Яровая РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, будут ли депутаты как-то реагировать на сложившуюся ситуацию с церковью на Украине, вице-спикер ГД заметила, что парламентарии разных стран, которых объединяет площадка Межпарламентской ассамблеи православия, "все высказались в пользу того, что очень важно сохранить единство православного мира". "И я не слышала ни от одного представителя ни одной страны – там, кстати, были представители, в том числе, и Украины – я ни от кого не слышала заявления раскольнического характера", — сказала Яровая, добавив, что позиция и роль Русской православной церкви признается всеми.

"Именно поэтому, на мой взгляд, та позиция мудрости, сдержанности и даже, я бы сказала, великодушия, которую сегодня демонстрирует русский православный мир, вызывает уважение, понимание и поддержку", — заключила собеседник агентства.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.