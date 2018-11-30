Позиция УПЦ мешает проведению "объединительного собора", считают в РПЦ

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Константинопольский патриархат не смог принять определенное решение по поводу проведения "объединительного собора" на Украине из-за твердой позиции Украинской православной церкви и собственного нежелания брать на себя сомнительную роль объединителя раскольников, считает замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

По итогам заседания Синод КПЦ так и не принял решение о проведении в декабре "объединительного собора" для предоставления Украине автокефалии, при этом принял проект устава церкви. Как сообщил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов по итогам встречи в Стамбуле, патриарх Варфоломей выразил мнение, что "объединительный собор" все же состоится в декабре.

"Украинским властям в Стамбуле еще раз сообщили, что томос все ближе. А вот когда… думаю, на Фанаре хотели бы еще понаблюдать за развитием событий, которые пока не располагают к решительным действиям. Ведь всем понятно теперь, что "объединительный собор" если кого и объединит, то лишь раскольников двух или более разновидностей. Каноническая Украинская православная церковь не желает участвовать в этой политической акции, затеянной в интересах предвыборной кампании одного человека", — сказал РИА Новости Балашов.

По его словам, представителям неканонических структур "надо еще изучить спущенный сверху устав, который им самим не доверили разработать, и понять, что же им, собственно, предлагают под видом самостоятельности".

"Но если они и смирятся с этим унижением, то едва ли смирится Фанар с сомнительной ролью объединителя отверженных при отсутствии в этом процессе Украинской православной церкви, епископат которой в трудных условиях проявляет стойкость и принципиальность", — отметил собеседник агентства.

Балашов добавил, что не припомнит в истории таких случаев, "когда автокефалия предоставлялась бы несуществующей церкви, которая для этой цели была бы заново, "с нуля" собрана под устав, не ею самой составленный".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.