За расколом церкви на Украине стоит Порошенко, считает Володин

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. За расколом церкви на Украине стоит президент страны Петр Порошенко, который в преддверии выборов 31 марта 2019 года пытается сохранить власть любыми способами, в том числе используя церковь в своих политических интригах, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вчерашние решения Константинопольского патриархата поощряют действия украинских властей, которые разрушают мир и согласие на Украине и носят явно политизированный характер. Сегодня всем стало очевидно, что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной кампании, где у него нет никаких шансов", — сказал Володин журналистам.
Он также отметил, что любое вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются трагично и не принесут мира украинскому народу.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.