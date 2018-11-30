За расколом церкви на Украине стоит Порошенко, считает Володин

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. За расколом церкви на Украине стоит президент страны Петр Порошенко, который в преддверии выборов 31 марта 2019 года пытается сохранить власть любыми способами, в том числе используя церковь в своих политических интригах, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По итогам заседания Синод КПЦ в четверг так и не принял решение о проведении в декабре "объединительного собора" для предоставления Украине автокефалии, при этом принял проект устава церкви. Как сообщил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов по итогам встречи в Стамбуле, патриарх Варфоломей выразил мнение, что "объединительный собор" все же состоится в декабре. Окончательное решение об этом должен принять Синод.

"Вчерашние решения Константинопольского патриархата поощряют действия украинских властей, которые разрушают мир и согласие на Украине и носят явно политизированный характер. Сегодня всем стало очевидно, что за расколом церкви на Украине стоит Петр Порошенко, который таким образом использует церковь в своих политических интригах, пытаясь сохранить личную власть в преддверии избирательной кампании, где у него нет никаких шансов", — сказал Володин журналистам.

Он также отметил, что любое вмешательство в дела церкви и попытки навязать новые подходы в вопросах веры заканчиваются трагично и не принесут мира украинскому народу.

"Люди, пришедшие к власти в результате государственного переворота, строят свою политику на разрушении тех ценностей и устоев, которые на протяжении веков объединяли народы Украины и России. Учитывая введенное Порошенко военное положение в 10 областях Украины, где у него нет поддержки, эти шаги укладываются в логику его избирательной кампании, которая строится на устранении любых оппонентов, так как это делается им с введением запрета на использование русского языка, запрета на въезд граждан России и разделение граждан Украины на своих и чужих", — добавил Володин.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.