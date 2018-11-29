МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в телеэфире объявил о принятии Синодом Константинопольского патриархата "исторических решений" в отношении церкви на Украине.

По итогам заседания Синод КПЦ так и не принял решение о проведении в декабре "объединительного собора" для предоставления Украине автокефалии, при этом принял проект устава церкви. Как сообщил РИА Новости президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) депутат Госдумы Сергей Гаврилов по итогам встречи в Стамбуле, патриарх Варфоломей выразил мнение, что "объединительный собор" все же состоится в декабре, хотя решение об этом не в его компетенции.

"На святом священном синоде Вселенского патриархата были приняты исторические решения о создании автокефальной Украинской православной церкви. Утвержден текст томоса о присвоении независимости украинской церкви, а также принято решение о созыве объединенного православного собора", — сказал Порошенко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, участники "собора" выберут предстоятеля церкви, которому будет вручен томос об автокефалии. При этом каноническая Украинская православная церковь заявила, что не будет участвовать в "объединительном соборе".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.