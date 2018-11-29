СТАМБУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вместе с руководством МАП в эти минуты проводит встречу с патриархом Варфоломеем и членами Синода Константинопольского патриархата, сообщили РИА Новости в делегации.
"Началась встреча президента МАП, депутата Госдумы Сергея Гаврилова, руководства МАП с патриархом Варфоломеем и членами Константинопольского Синода", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе встречи, которая началась сразу после окончания заседания Синода, в частности, будет обсуждаться сложившаяся церковная ситуация на Украине.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.