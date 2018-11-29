СТАМБУЛ, 29 ноя — РИА Новости. Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов вместе с руководством МАП в эти минуты проводит встречу с патриархом Варфоломеем и членами Синода Константинопольского патриархата, сообщили РИА Новости в делегации.

"Началась встреча президента МАП, депутата Госдумы Сергея Гаврилова, руководства МАП с патриархом Варфоломеем и членами Константинопольского Синода", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе встречи, которая началась сразу после окончания заседания Синода, в частности, будет обсуждаться сложившаяся церковная ситуация на Украине.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.