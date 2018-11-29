Якушев: Константинопольский патриархат наносит удар по своим союзникам

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Расформирование Константинопольским патриархатом экзархата русских приходов в Западной Европе может быть связано с его курсом на предоставление автокефалии церкви на Украине, считает вице-президент фонда святителя Василия Великого историк-востоковед Михаил Якушев.

Синод Константинопольской церкви, который проходит в Стамбуле с 27 по 29 ноября, решил распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года. В самом экзархате заявили, что еще не получили официального уведомления об этом, и добавили, что с таким вопросом к патриархату не обращались и ни в каких предварительных консультациях не участвовали.

"Решение абсолютное неожиданное для всех. В том числе, я думаю, и на Фанаре (резиденция Константинопольского патриарха) немало людей, которые задаются этим вопросом, а уж тем более в Русской православной церкви и в самих приходах русской традиции. С чем это в действительности может быть связано, остается пока только гадать", — сказал Якушев.

"Это может быть предварительным шагом, предваряющим какой-либо дальнейший шаг Фанара в отношении предоставления или непредоставления автокефалии церкви на Украине", — предположил собеседник.

Константинополь тут "наносит удар вроде бы по своим союзникам, по своим собратьям", считает эксперт. По его мнению, причиной может быть просто "неприязнь к славянскому или даже к русскому элементу", которая достигла критической точки, речь может идти о попытке "подчинить власти греческих архиереев" русскоязычные приходы Константинополя.

Однако эти действия, добавил Якушев, идут вразрез с идеей христианства о равенстве всех национальностей, выраженной в известных словах апостола Павла о том, что "во Христе нет ни эллина, ни иудея".

Он считает, что приходы упраздненного экзархата, скорее всего, не согласятся с этим решением и начнется противостояние. "Они могут пойти к светским инстанциям решать свою проблему, через суды. Здесь у Фанара получается обострение отношений уже со своими собратьями, союзниками, что показывает, что не всё ладно в этом королевстве", — сказал Якушев.

В связи с этим он привел мнение одного из священнослужителей Русской церкви о том, что "Фанар офонарел": "объяснить всего его действия логически невозможно" и в них "гораздо больше политики, чем церковного и религиозного фактора".

Говоря о дальнейшей судьбе приходов бывшего уже экзархата, вице-президент фонда святителя Василия Великого выразил мнение, что "если они вернутся в лоно своей матери-церкви, Московского патриархата, то тогда это будет хороший сигнал".