Наместник Киево-Печерской лавры попросил перепроверить реликвии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел попросил комиссию Минкульта Украины проверить лавру внимательнее, чтобы избежать спекуляций об исчезнувших реликвиях.

Ранее информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что специальная комиссия министерства культуры Украины впервые за 30 лет проверяет церковные ценности и иконы Киево-Печерской лавры.

Митрополит Павел рассказал на брифинге, что комиссия ведет себя корректно – по его просьбе, она пришла в лавру в тот момент, когда в ней меньше посетителей. Митрополит также попросил женщин из числа членов комиссии не входить в алтарную часть. "Не было никакого штурма", — отметил наместник.

"Проверка будет еще сегодня. … Я попросил, чтобы они перепроверили все, чтобы не говорили, что мы что-то потеряли… Я такой человек, который стоит на позиции законности. И для меня сохранить то, что есть – большое счастье, дабы не влипнуть в историю, а войти в историю", — рассказал наместник на брифинге.

"У нас есть акт передачи (лавры в пользование УПЦ – ред.) и они не могут проверить больше того, что сами и передали", — заметил он.

Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Является одним из крупнейших христианских центров-святынь Украины.

Вопрос церковной собственности на Украине обострился на фоне церковного противостояния. Ранее украинские власти объявили об уголовном деле из-за церковных зданий, полиция Тернопольской области завела дело по подозрению в якобы незаконной передаче в 2003 году сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование УПЦ. В среду кабинет министров Украины вернул в состав Кременец-Почаевского заповедника Почаевскую Свято-Успенскую лавру, права пользования которой украинские власти ранее лишили каноническую УПЦ. В РПЦ заявили, что эти действия свидетельствуют о запугивании властями верующих на Украине.

Каноническая Украинская православная церковь ранее неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов. Кроме того, в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец" внесли главу Украинской православной церкви Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник президента Украины Петра Порошенко Ростислав Павленко ранее ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.