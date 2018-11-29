Якутская епархия лишит сана иеромонаха, осужденного за насилие над детьми

ЯКУТСК, 29 ноя – РИА Новости. Якутская епархия лишит сана иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко), приговоренного Хангаласским районным судом к 17 годам колонии строгого режима за изнасилования мальчиков, говорится в сообщении епархии, опубликованном в региональных СМИ.

В среду в Хангаласском районном суде было озвучено решение по делу отца Мелетия. Слушания проходили в закрытом режиме.

Дело в отношении Ткаченко было возбуждено 29 марта 2017 года. Бывший директор Свято-Иннокентьевской православной гимназии иеромонах Мелетий (Ткаченко) подозревался в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ ("Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

Суд приговорил Ткаченко к 17 годам строгого режима за изнасилование мальчиков до 14 лет. Ему вменялось в вину 87 эпизодов, но из них на суде смогли доказать лишь 46. Пока шло следствие (а это около 8 месяцев), ни родители, ни прихожане, ни коллеги не верили в его причастность к преступлениям.

Кроме того, иеромонаха обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей и, несмотря на вменяемость, пройти лечение у психиатра.

"В связи с вынесением приговора запрещенному в служении иеромонаху Мелетию (Ткаченко) по обвинению в тяжких преступлениях против личности Якутская епархия информирует, что по результатам апелляций в суды высших инстанций будет поднят вопрос о лишении сана упомянутого клирика. Мы молим Господа о даровании сил и терпения пострадавшим. Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая пастырская помощь. Просим всех, кто следит за развитием ситуации, воздержаться от резких суждений, в особенности в публичном пространстве", — прокомментировали в Якутской епархии.

Кроме того, епархия напомнила верующим, что "в случае любых нарушений пастырской этики со стороны священников необходимо обратиться в Епархиальное управление".