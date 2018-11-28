Правительство Украины одобрило передачу Константинополю Андреевской церкви

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Правительство Украины приняло постановление о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольского патриархата, сообщил в среду вице-премьер Павел Розенко.УНИАН, отвечая на вопрос о решении о передаче Андреевской церкви.
Ранее, после решения Константинополя начать предоставление томоса об украинской автокефалии, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.
Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.