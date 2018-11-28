Западноевропейский экзархат русских приходов не получал решения о роспуске

ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе еще не получила официального уведомления в связи с решением Константинопольского патриархата о роспуске, говорится в коммюнике экзархата.
"Священный Синод нашего патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить статус экзархата нашей архиепископии. Это решение Священного Синода не было пока получено официально нашей архиепископией", — сказано в заявлении.
Также отмечается, что архиепископ Хариупольский, экзарх патриарха Константинопольского Иоанн пока не имел возможности ознакомиться с этим решением, но при этом узнал о нем "на личной встрече с патриархом" в Стамбуле.
Завершается коммюнике призывом ко всем приходам архиепископии "сохранять спокойствие и молиться, чтобы Святой Дух освятил нас всех".
Ранее сообщалось, что Синод намерен обсудить и вопрос предоставления автокефалии Украине. Для этого в Стамбул прибыл советник президента Украины Ростислав Павленко, несмотря на то, что Петр Порошенко ранее обещал, что ни он, ни правительство не будут вмешиваться в дела церкви. Павленко планирует принять участие в конечном редактировании или утверждении текста томоса, который власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают получить до конца года.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.
Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.