Западноевропейский экзархат русских приходов не получал решения о роспуске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, архиепископ Хариупольский Иоанн в Париже. Архивное фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава архиепископии русских православных церквей в Западной Европе, архиепископ Хариупольский Иоанн в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 28 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе еще не получила официального уведомления в связи с решением Константинопольского патриархата о роспуске, говорится в коммюнике экзархата.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Константинопольский патриархат принял решение распустить Западноевропейский экзархат русских приходов. Это решение было принято в ходе заседания Синода Константинопольской церкви, который проходит в Стамбуле с 27 по 29 ноября. Принятым решением аннулируется патриарший томос от 1999 года.

"Священный Синод нашего патриархата 27 ноября 2018 года принял решение отменить статус экзархата нашей архиепископии. Это решение Священного Синода не было пока получено официально нашей архиепископией", — сказано в заявлении.

Также отмечается, что архиепископ Хариупольский, экзарх патриарха Константинопольского Иоанн пока не имел возможности ознакомиться с этим решением, но при этом узнал о нем "на личной встрече с патриархом" в Стамбуле.

"Архиепископ и секретарь архиепископского совета в ближайшее время вернутся в Париж. В предстоящие дни состоится заседание совета, на котором будет обсуждаться этот вопрос", — отмечается в документе.

Завершается коммюнике призывом ко всем приходам архиепископии "сохранять спокойствие и молиться, чтобы Святой Дух освятил нас всех".

Ранее сообщалось, что Синод намерен обсудить и вопрос предоставления автокефалии Украине. Для этого в Стамбул прибыл советник президента Украины Ростислав Павленко, несмотря на то, что Петр Порошенко ранее обещал, что ни он, ни правительство не будут вмешиваться в дела церкви. Павленко планирует принять участие в конечном редактировании или утверждении текста томоса, который власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают получить до конца года.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.