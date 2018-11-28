МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Константинопольский патриархат распускает Западноевропейский экзархат русских приходов, сообщил портал Orthodoxie.com со ссылкой на источники.

Решение приняли на заседании Синода Константинопольской церкви, который проходит в Стамбуле с 27 по 29 ноября. Оно аннулирует патриарший томос от 1999 года, согласно которому Западноевропейский экзархат должен подчиняться Константинополю, но действовать по собственному уставу, а также сохранять русский литургический порядок.

Западноевропейский экзархат русских приходов — это православная епархия в составе Константинопольского патриархата, центр находится в Париже. У него около 80 приходов, церквей, монастырей и скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. Клир насчитывает более сотни священников. Возглавляет экзархат архиепископ Хариопольский Иоанн (Ренето).

Изначально структура сложилась как временная — на основе приходов, сформированных беженцами из России после Гражданской войны, позже стала контролироваться Константинополем.

В начале ноября стало известно о переходе общины православного храма Рождества Христова и Николая Чудотворца во Флоренции из Западноевропейского экзархата в Русскую православную церковь за рубежом (РПЦЗ). Причиной стало несогласие с действиями Константинопольского патриархата, собирающегося представить автокефалию украинской неканонической церкви.

Спор об автокефалии

В чью юрисдикцию перейдут приходы из распущенного экзархата, пока не уточняется.

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера неканонической Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В РПЦ эти решения назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Аналогичное решение принял Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей.