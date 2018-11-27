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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Археологи сделали шаг к разгадке тайны саркофага в Успенском соборе Ростова

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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкГорода России. Ростов ВеликийГорода России. Ростов Великий
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники Института археологии Российской академии наук в ходе раскопок получили новые данные, которые, возможно, помогут им раскрыть тайну пустого саркофага XIII века, находящегося в Успенском соборе Ростова Великого — не исключено, что в нем вообще никто не был захоронен, сообщает пресс-служба института.

До сегодняшнего дня нет никаких данных о том, кому предназначался этот саркофаг, и был ли в нем кто-то когда-либо похоронен. Летом нынешнего года Волго-Окская экспедиция Института археологии исследовала три храма в Ростове Великом: Успенский собор, Богоявленский собор Авраамиевого монастыря и церковь Борис и Глеба.

Современный Успенский собор, стоящий на Соборной площади Ростова Великого, был построен в 1510-1512 годах. С самого начала своей истории в Успенском соборе находились мощи местночтимых святых.

"Экспедиция 2018 года измерила и осмотрела саркофаг и выяснила, что массивная крышка гробницы по длине превышала размер каменного ящика и, возможно, заменила первоначальную. При предыдущих исследованиях этот факт остался незамеченным", — отметил ведущий научный сотрудник Института археологии Андрей Леонтьев, слова которого цитируются в сообщении.

"Но, как отмечают ученые, нет никаких сомнений в том, что эта плита является крышкой именно этого саркофага. Свидетельством этому служит одинаковый и совершенно уникальный орнамент на плите и на боках саркофага: концентрические круги, вписанные в прямоугольники, рамки которых образованы линиями и рядом треугольников", — говорится в пресс-релизе.

По словам заведующего Отделом археологии Московской Руси, доктора исторических наук Леонида Беляева, это единственный случай, когда такой орнамент встречается на саркофаге. "И орнамент, и саркофаг относятся к владимиро-суздальской традиции. Но, как правило, такие узоры наносили на надгробия. Здесь мы наблюдаем уникальный случай — сочетание владимиро-суздальского саркофага и владимиро-суздальской резьбы на саркофаге", — пояснил Беляев.

Несовпадение размеров крышки и саркофага может говорить о том, что плита была изготовлена позже, но на сегодняшний день ученые не располагают данными, свидетельствующими о времени изготовления плиты: она могла быть сделана одновременно с саркофагом или в более позднее время, отмечается в сообщении.

По словам Беляева, обе версии возможны и требуют более детального исследования, так как крышки саркофагов иногда бывают большего размера.

Еще одной странной особенностью саркофага является небольшая глубина его внутренней части: всего 28 сантиметров. "В ящик такой глубины положить покойника было бы затруднительно. Конечно, со временем внутренняя глубина саркофагов становилась все меньше, но не до такой же степени", — сказал в свою очередь Леонтьев.

По словам ученого, на сегодняшний день существует две версии, объясняющие существование пустого саркофага. Есть предположение, что гробница принадлежала святому Игнатию — ростовскому епископу, умершему в 1288 году. Поскольку впоследствии он был канонизирован, то, возможно, его мощи могли быть перенесены: известно, что в последние столетия вплоть до закрытия собора в 1936 года они находились у северной апсиды собора. Но, как полагает Леонтьев, это версия ничем не подтверждается.

"Мощи ростовских святых в начале 20-х годов в борьбе с "церковным дурманом" вскрывались с участием судебных медиков. Судя по описаниям, мощи святого Игнатия представляли собой кости, перемешанные с землей. В этом нет ничего странного, если останки переносили, но это означает, что их переносили не из саркофага, а из какого-то деревянного гроба, причем давно истлевшего. И это надо учитывать, рассуждая о том, принадлежал ли этот саркофаг Игнатию", — отметил ученый.

Вторая версия о принадлежности саркофага тоже связана со святым Игнатием. В 1279 году умер Глеб Василькович – один из ростовских князей, сын князя Василько. Он был отпет и похоронен в соборе (Успенский собор – это усыпальница ростовских князей и церковных иерархов). Но, как отмечается в поздних летописях, спустя девять недель неожиданно его тело было вынуто из гроба и перезахоронено "в земле" в Спасском княгинином монастыре. Причины, побудившие Игнатия к этому поступку, неизвестны, но карой епископу послужило отлучение от службы (с последующим прощением). Поэтому не исключается возможность, что пустой саркофаг мог принадлежать Глебу Васильковичу.

Как отметил Леонтьев, на сегодняшний день нет никаких доказательств, что в саркофаге вообще кто-либо был захоронен. Исследования, доказывающие наличие следов органики, еще не проведены, но внешне внутренность саркофага представляет собой чистые стенки с небольшими темными пятнами, и лишь на верхней части есть копоть — вероятно, это следы пожара 1410 года. Для кого был приготовлен саркофаг, был ли в нем кто-либо захоронен и если да, то куда были перенесены останки, — все эти вопросы пока не прояснены и требуют дальнейших исследований.

Сейчас в соборе возле саркофага создается "музейное окно": здесь будет установлено стекло и проведена подсветка, благодаря чему посетители собора смогут увидеть гробницу и пространство вокруг нее, отмечается в сообщении.

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