Папу Франциска восхитила живопись Ге, Крамского, Перова и Репина

ВАТИКАН, 27 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск, посетивший во вторник выставку шедевров отечественного искусства в Ватикане "Русский путь. От Дионисия до Малевича", выразил искреннее восхищение представленными в экспозиции иконами и произведениями живописи, сообщила РИА Новости директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Я не видел ничего подобного. Это действительно прекрасно", — передала Трегулова, которая вместе с руководителем Музеев Ватикана Барбарой Яттой показала понтифику экспозицию, слова папы, сказанные им по окончании осмотра.

"Мне кажется, папа Римский очень точно и глубоко воспринял основную идею нашей выставки. Он с огромным интересом осмотрел иконы, представленные в экспозиции, особенно "Распятие" Дионисия. Из произведений русских художников второй половины XIX века особенно сильное впечатление на него, несомненно, произвели картины Николая Ге, "Христос в пустыне" Крамского, "Христос в Гефсиманском саду" Перова и картина "Не ждали" Репина", — рассказала директор Третьяковки.

По словам Трегуловой, во время осмотра глава Римско-католической церкви останавливался у каждого экспоната и внимательно выслушивал пояснения искусствоведов.

"Мы, например, остановились около иконы Страшного суда и "Черного квадрата" Малевича, которые его очень заинтересовали. С большим вниманием папа рассматривал картины Кустодиева и Юона, которые в сложной метафорической манере рисуют трагедию и драму русской революции", — отметила собеседник РИА Новости.

"Как мне показалось, папе Франциску очень понравилось, что выставка завершается иконой "О Тебе радуется" и иконами богородичного цикла, дарящими надежду", — сказала Трегулова.

В беседе с РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев подчеркнул, что выставка "Русский путь. От Дионисия до Малевича" стала первой иностранной художественной выставкой, которую посетил папа Франциск.

"Впервые за годы своего понтификата папа Франциск посетил иностранную выставку. Причем он пришел туда без охраны около полудня, когда в залах было немало посетителей. Естественно, его стали фотографировать, а у некоторых зрителей его появление даже вызвало настоящий шок. Всего понтифик провел в залах выставки около 40 минут", — рассказал Авдеев.

Выставка "Русский путь. От Дионисия до Малевича", большинство произведений для которой предоставлены Третьяковской галереей, открылась в Ватикане 19 ноября. Она стала достойным ответом на жест Музеев Ватикана, которые осенью 2016 года показали в Москве выставку "Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана". Многие произведения, показанные в Ватикане, никогда ранее не покидали стен Третьяковки.