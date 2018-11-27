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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Синод КПЦ обсудит шансы на томос для Порошенко

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (493)
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© AFP 2018 / Ozan KoseПредстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Архивное фотоПредстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose

АФИНЫ, 27 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Стамбуле 27 ноября открывается Синод Константинопольской церкви, он будет проходить до 29 ноября. Главным вопросом на Синоде станут отношения церкви и государства в Греции, часть которой находится под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архиереями Украинской православной церкви
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Вместе с тем Синод намерен обсудить и вопрос предоставления автокефалии Украине. В Стамбул прибудет 28 ноября советник президента Украины Ростислав Павленко, чтобы принять участие в заседании Священного синода Константинопольского патриархата. Он также примет участие в конечном редактировании или утверждении текста томоса.

Пока ни одна из поместных церквей не поддержала действия Константинополя, теологи обвиняют патриарха Варфоломея в папизме и указывают, что единственный канонический способ предоставления автокефалии – на Всеправославном соборе. Однако в отсутствие поддержки Варфоломей может пойти на предоставление автокефалии не церкви, а Украине, то есть фактически президенту Петру Порошенко.

Украина

Пока до конца не ясна вся повестка обсуждения на Синоде предоставления автокефалии Украине, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах, близкий к Фанару.

Накануне Синода Константинопольский патриархат заявил, что "повторяет свое священное решение о предоставлении томоса автокефалии украинской православной церкви".

"Пока идет процесс подготовки Священного собора православной церкви Украины, конкретная дата в декабре 2018 года будет представлена для подтверждения и объявления Священным Синодом Вселенского Патриархата", — заявил Фанар, резиденция патриарха.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время молитвы за Украину
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Пока на Украине не удалось договориться даже о дате "объединительного собора", который хотят провести местная неканоническая церковь и киевские власти. Более того, действия Варфоломея не поддержала ни одна из поместных церквей, а большинство сказали, что он делает незаконные вещи, заявил собеседник агентства.

По его словам, ни одна из церквей не признала раскольников Филарета – так называемого "патриарха Киевского патриархата" и Макария, предстоятеля неканонической Украинской автокефальной православной церкви.

"Сейчас в Константинопольском патриархате не идет речи о предоставлении им автокефалии – Фанар говорит, что "мы дадим автокефалию Украине". Таким образом они пытаются закрыть вопрос", — сказал собеседник.

Он считает это ошибкой.

"Право дать автокефалию не принадлежит одному только патриарху, это давно закончилось, в V веке. Его имеет только Всеправославный собор. Это демократия в церкви. В данный момент то, что должен сделать патриархат, — это в соответствии со священными канонами созвать Всеправославный собор и там обсудить все. Но он не может созвать собор, поскольку видит, что Собор не поддержит решения Варфоломея. Сейчас он хочет закрыть тему, но сделать это очень хитро, — дать автокефалию Украине и пусть она решит, как использовать эту автокефалию или нет", — сказал источник.

Патриарх Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию
По его словам, выбор предстоит сделать в декабре. "Или вынесут вопрос автокефалии на Всеправославный собор или патриарх сделает ошибку и сам выдаст томос Украине, то есть только (президенту Петру) Порошенко – вещь, которая не дозволяется. Такого не было никогда в истории. Церковь никогда не ввязывается в политику, хотя она признает политических лидеров, которых избирает народ, со времен императоров до сегодня. Если произойдет это, это будет не только незаконно, но и ересью", — заключил собеседник агентства.

Сам Варфоломей за три дня до Синода признал, что процедура предоставления автокефалии до конца не урегулирована, поскольку ее не удалось обсудить на православном соборе на Крите в 2016 году из-за отсутствия на нем многих поместных православных церквей, включая Русскую, но он намерен довести до конца предоставление томоса Украине. На встрече в субботу в Бухаресте с иерархами Румынской православной церкви патриарх вновь говорил о планах "предоставить в ближайшем будущем статус автокефалии церкви, подвергшейся расколу в течение многих лет" и повторил, что у него есть право дать томос автокефалии "Киеву, древнему церковному региону Константинополя".

Болельщики сборной Украины смотрят матч Саудовская Аравия-Украина в Ганновере, Германия. 19 июня 2006
© AFP 2018 / Yuri Cortez
Украина знает, кто даст ей "незалежную церковь". И это не Константинополь
Константинопольский патриархат на заседании синода 9 — 11 октября объявил, что приступает к процессу предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в Киеве (статуса подчинения непосредственно Константинопольскому патриарху). В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о невозможности дальнейшего евхаристического общения (совместного служения литургий) с Константинополем.

Синод РПЦ назвал канонически ничтожной и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия.

При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Греческий вопрос

Русский храм Святой Живоначальной Троицы в Афинах
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Священник русского храма в Греции прокомментировал соглашение о церкви
Участие в заседании Синода примет министр образования и по делам религии Греции Костас Гавроглу, он проинформирует иерархов о планах греческого правительства по отделению церкви от государства. Это вторая поездка Гавроглу за две недели в Фанар. Десятого ноября его принимал в Фанаре Константинопольский патриарх Варфоломей, который до этого не был проинформирован о планах властей Греции и о соглашении с Элладской церковью.

Министр в ходе двухчасовой встречи проинформировал Варфоломея о ситуации. "Я услышал опасения, я передам их", — сказал Гавроглу тогда журналистам после встречи.

На вопрос, как соглашение скажется на митрополиях "новых земель", Крита и Додеканесских островов, министр ответил, что эти вопросы будут детально рассмотрены.

Так называемые "новые земли" (Крит, Додеканесские острова, и северная Греция с Салониками) — провинции Османской империи, присоединенные к Греции по итогам Балканской войны 1912 года — находятся под канонической юрисдикцией Константинопольского патриархата, но участвуют и в работе Элладской православной церкви, то есть фактически здесь церковное двоевластие.

Алексис Ципрас. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
Ципрас: религиозный нейтралитет Греции не разрушит ее вековые традиции
Правительство Греции разрабатывает проекта закона об отношениях церкви и государства, который меняет их отношения и коснется, в том числе, порядка выплаты зарплаты священникам. Греческое духовенство возражает против изменения порядка выплаты им жалованья, которое они сейчас получают от государства наравне с госслужащими. Премьер Греции Алексис Ципрас и глава Элладской церкви архиепископ Иероним 6 ноября обсудили реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения церкви от государства в рамках конституционной реформы. Многие иерархи греческой церкви выступили против изменения статуса священников. Варфоломей о заявлении не был проинформирован.

Ранее архиепископ Афинский и всей Греции Иероним не стал встречаться с Варфоломеем во время его визита в Афины 4-5 октября, сославшись на занятость на Синоде Элладской православной церкви.

Раскол в православном мире: быть или не быть
© РИА Новости, Инфографика
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Раскол в православном мире: быть или не быть
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Религия и мировоззрение
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