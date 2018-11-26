Митрополит Иларион передал Ким Чен Ыну подарок от РПЦ

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в ходе своего визита в КНДР передал подарок лидеру страны Ким Чен Ыну. 26 ноября 2018

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в ходе своего визита в КНДР передал подарок лидеру страны Ким Чен Ыну. 26 ноября 2018

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в ходе своего визита в КНДР передал подарок лидеру страны Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемому высшему руководителю товарищу Ким Чен Ыну был передан подарок от русской православной церкви. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, который возглавляет посетившую КНДР делегацию русской православной церкви, передал подарок заместителю председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Дэ 26 ноября", — говорится в сообщении агентства.

На прошлой неделе митрополит Иларион побывал в Южной Корее для участия в круглом столе по православной проблематике. Он также посетил МИД Республики Корея.

Россия и Северная Корея в этом году отмечают 70 лет установления дипломатических отношений. В августе этого года, на встрече в Москве с делегацией Православного комитета КНДР, патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что направит церковную делегацию в эту страну для участия в соответствующем праздновании.

В июне 2003 года произошел первый в истории КНДР визит иерарха Русской православной церкви в эту страну: архиепископ Калужский и Боровский Климент, тогда первый замглавы ОВЦС, освятил закладку первого православного храма в Пхеньяне — церкви Живоначальной Троицы.

В августе 2006 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне патриарх), тогда возглавлявший ОВЦС, вместе с несколькими иерархами и священнослужителями РПЦ совершил освящение построенного храма. Для нынешнего главы ОВЦС митрополита Илариона это первое посещение КНДР.