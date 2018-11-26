Митрополит Иларион передал Ким Чен Ыну подарок от РПЦ

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в ходе своего визита в КНДР передал подарок лидеру страны Ким Чен Ыну, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На прошлой неделе митрополит Иларион побывал в Южной Корее для участия в круглом столе по православной проблематике. Он также посетил МИД Республики Корея.
Россия и Северная Корея в этом году отмечают 70 лет установления дипломатических отношений. В августе этого года, на встрече в Москве с делегацией Православного комитета КНДР, патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что направит церковную делегацию в эту страну для участия в соответствующем праздновании.
В августе 2006 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне патриарх), тогда возглавлявший ОВЦС, вместе с несколькими иерархами и священнослужителями РПЦ совершил освящение построенного храма. Для нынешнего главы ОВЦС митрополита Илариона это первое посещение КНДР.