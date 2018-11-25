Порошенко заявил об исполнении "тысячелетней мечты" украинцев

Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. Архивное фото

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в Twitter заявил об исполнении "мечты, которой тысяча лет", связанной с получением автокефалии украинской церковью.

"Мы с вами стоим на пороге исторических перемен в украинском духовном пространстве. Осуществляется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции, начатой крещением Киевской Руси-Украины князем Владимиром Великим", — написал он.

Украинский лидер назвал создание самостоятельной церкви "гарантией духовной свободы" для жителей страны.

Накануне Порошенко заявил, что автокефалия православной церкви на Украине будет в скором времени оформлена юридически и канонически.

Ситуация вокруг УПЦ

В октябре Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию церкви на Украине, отменил указ 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и снял анафему, наложенную РПЦ на украинских раскольников — главу "Киевского патриархата" Филарета Денисенко и лидера неканонической Украинской автокефальной церкви Макария Малетича.

После этого Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

В Киеве ожидают, что Константинополь до конца года выдаст томос об автокефалии предстоятелю "объединенной церкви", которого выберут на "объединительном соборе".

Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии и сочла участие украинских властей и раскольников в решении церковных вопросов недопустимым.